Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2022. E’ mercoledì, siamo ormai a metà settimana, la prima di marzo. Vi sentite stanchi oppure avete ancora qualche energia? Speriamo di sì, in modo da poter concludere al meglio questa prima settimana del mese. Intanto diamo un’occhiata alle previsioni di mercoledì 2 febbraio 2022 e cerchiamo di scoprire qualche dettaglio sul nostro futuro grazie all’oroscopo di Paolo Fox, direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Hai voglia di amare e gli incontri ora sono favoriti: datti da fare! Sul lavoro, cerca di approfittare di questo periodo: la fase è di recupero!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore devi metterti in testa una cosa: non puoi avere sempre ragione e forse devi anche ammettere quando sbagli. Sul lavoro, non sottovalutare gli aiuti di chi ti vuole bene!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi sei un po’ spaesato, ma è tutto nelle tue mani: la decisione sta a te! Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee, ma occhio alle questioni finanziarie!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore, la situazione astrologica è interessante e lo sarà ancora di più da domenica. Sul lavoro, cerca di valutare le nuove proposte perché è il momento giusto per farsi avanti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cerca di farti scivolare di dosso i problemi, non pensarci ora. Sul lavoro, non prendere decisioni affrettate: mantieni la calma!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sole e Luna sono in opposizione, così come Giove e oggi in amore c’è del nervosismo nell’aria. Sul lavoro, hai tantissimi impegni da portare avanti: non distrarti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Favoriti gli incontri in amore, ma nel weekend occhio alle polemiche. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso: non temere, la seconda parte di marzo sarà migliore su più fronti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte in amore, ma cerca di non essere così critico. Sul lavoro, cerca di muoverti con calma e occhio ai problemi finanziari: qualche soldo va speso per la casa!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore è un periodo conflittuale, meglio non prendere decisioni. Sul lavoro, tu ami la libertà, ma oggi forse dai un po’ in escandescenze!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sole, Luna e Giove sono con te: l’amore andrà bene. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema e di farlo il prima possibile: le idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Mercurio è dalla tua parte e in amore hai delle belle capacità intuitive. Sul lavoro, cerca di non farti guidare solo dall’istintivo. Novità da metà aprile per chi sta aspettando qualcosa da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: C’è chi sta pensando a un matrimonio, a una convivenza. Sul lavoro, scelte importanti in vista del futuro!