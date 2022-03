Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2022: amore, lavoro, salute e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 20 marzo 2022. Siamo finalmente giunti a domenica, la giornata da dedicare totalmente al relax e al riposo, o , almeno, così sarà per qualcuno. Ormai siamo davvero a un passo dalla primavera, manca pochissimo! Cosa ci porterà di bello questa nuova stagione? Scopriamo insieme qualche dettaglio grazie all’amatissimo astrologo Paolo Fox con un estratto del suo oroscopo direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: C’è del nervosismo in amore oggi, le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Siate cauti negli investimenti o altri movimenti finanziari: ricordate che le soluzioni che cercate non sono semplici.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi è un giorno favorevole all’amore. Domenica importante, soprattutto con una Bilancia o Capricorno. Ricordate la razionalità nel lavoro anche se siete sovreccitati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna favorevole oggi, le piccole trasgressioni sono ok. Attenti ai soldi, ma non sottovalutate le proposte in arrivo.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Siete nervosi in amore, mantenente la calma. Attenti sul lavoro, potrebbero esserci cambiamenti all’ultimo momento, tuttavia potreste essere favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La giornata di oggi in amore è strana: se volete mettere in discussione un rapporto avete bisogno di tranquillità, meglio oggi che domani. Il lavoro non va al massimo: ricordatevi le clausole da rispettare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Dovete mettervi in gioco in amore, e farlo da oggi! Le stelle vogliono che cambiate la situazione relazionale. Sul lavoro oggi è un buon giorno per portare avanti progetti, controllate però i conti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Lasciate perdere le polemiche in amore, grandi possibilità con un Sagittario. Grandi solleciti al lavoro, permane qualche incertezza, ma ci sono strade facili da intraprendere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sono stati dei giorni pesanti in amore, ma finalmente torna la calma. Martedì e venerdì giornate importanti. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo più cose che potete, ma non pretendete l’impossibile.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi è un buon giorno per l’amore, specie se siete in coppia, soprattutto con una Bilancia. Sul lavoro ci vuole calma e tempo: se lasciate passare le soluzioni arriveranno. Controllate le spese e le questioni legali.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Luna strana in amore quest’oggi: evitate discussioni. Sul lavoro cercate di mantenere ciò che avete. Se siete lavoratori autonomi state provando a rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi è un buon giorno per l’amore, potrebbero arrivare chiarimenti nelle relazioni. Attendete dei cambiamenti sul lavoro che, per ora, sono solo sulla carta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sono arrivo delle buone giornate per l’amore, tre giorni di tutto rispetto. Oggi è buono per riallacciare un rapporto. Sul lavoro si possono risolvere discussioni legate ai soldi, in arrivo possibili svolte nei contratti o accordi.