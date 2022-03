Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2022: cosa ci riservano le stelle?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 21 marzo 2022. La primavera è entrata appena ieri, eppure già si respira un’aria diversa. Intanto è arrivato un nuovo lunedì, speriamo che l’arrivo della nuova stagione vi abbia ricaricati e colmati di energie. La primavera è anche la stagione degli amori… come andrà oggi? Chi sarà fortunato? Possiamo scoprirlo, ovviamente! E tutto grazie al famoso e amato astrologo, Paolo Fox con un estratto del suo oroscopo direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ritorno dirompente di amore e sensualità in questi giorni, godeteveli. Se possibile, sul lavoro, concedetevi qualche pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: dopo svariati mesi, purtroppo Venere ora non è più come prima, state attenti alle relazioni intime. Le scelte buone di oggi sul lavoro, vi ripagheranno in estate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: è una giornata che regala qualcosa in più in amore, sappiate approfittarne. Evitate discussioni sul lavoro, alcuni colleghi potrebbero surriscaldarsi.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna davvero favorevole per voi, miglioreranno i rapporti in generale. Se vi chiamano per un nuovo accordo o contratto, è un ottimo momento per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: in amore conviene stare molto attenti, Luna contraria in questi giorni e relazioni compromesse. Possibili cambiamenti professionali in vista.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna in sestile è praticamente dalla vostra parte in tutto e per tutto: giornata molto promettente. Fate le cose con molta calma sul lavoro, ostacoli in vista.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: giornata ideale per sistemare le questioni romantiche rimaste in sospeso. Alcune promesse fatte nel passato sul lavoro, potrebbero oggi finalmente realizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: in amore fate molta attenzione alle storie segrete e alle possibili gelosie provocate. Sul lavoro, queste giornate promettono un grande slancio emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ecco una giornata che in amore porta ancora qualche disputa tra i partner, state calmi. Periodo in cui non siete sicuri sul lavoro, la prudenza prima di tutto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Luna favorevole, se c’è una persona che vi piace particolarmente, potete sfruttare il momento. Cercate di evitare azzardi con il denaro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: stata in guardia, possibili complicazioni di rapporti con Scorpione e Toro. Facile, poi, che qualcuno discuta sul lavoro, ma voi non perdete le staffe.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: verso aprile Venere entrerà nuovamente nel vostro segno, non demordete, credete nell’Amore! Sul lavoro ti chiedono tante cose, ma tu fai solo quelle che ti piacciono.