Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2022: cosa ci riservano le stelle?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 22 febbraio 2022. Eccoci al secondo giorno di questa entusiasmante settimana invernale, le cui giornate alle volte fanno presagire i sapori e gli odori di una primavera incalzante. E’ ancora martedì, ma niente paura! Ci sono i consigli astrali di Paolo Fox che vi aiuteranno ad affrontare al meglio questa nuova giornata. Cosa ci riservano le stelle? Come sarà l’amore oggi? E il lavoro? Scopriamolo insieme con le previsioni direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è meglio rimandare eventuali confronti al 24. Attenzione anche sul lavoro: bisogna fare ciò che si può, non di più. Un piano partito in autunno avrà bisogno di cambiare entro aprile. Siete in una situazione favorevole, ma sono due anni che volete recuperare terreno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata è sottotono: dubbi da dissipare per le coppie davvero in crisi. Buono il lavoro: in arrivo risposte positive, sebbene non tutto è semplice come appare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata interessante in amore, anche per le scelte a lunga scadenza. Ci sono buone opportunità sul lavoro, ma Giove contrario vi suggerisce accordi da rivedere oppure da azzerare proprio.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi le stelle sono con voi, in amore: anche se discuteste vincereste. Sul lavoro dovrete pensare a una nuova iniziativa entro la metà dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se ci sono grandi difficoltà o poca passione è meglio fare un passo indietro. Previste soddisfazioni invece sul lavoro, almeno per la primavera. Potreste preparare un nuovo programma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buono l’amore, oggi hai la Luna favorevole, ideale per una proposta: affrettatevi a farla entro domani. In ambito lavorativo, grazie ai buoni successi accumulati potete impostare nuove trattative o pensare a nuovi percorsi.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Giornata interessante, dovreste sentirvi vigorosi. Dovete avere pazienza sul lavoro, potreste recuperare un accordo. Sul lavoro, però, meglio aspettare marzo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buono l’amore, ma date spazio ai sentimenti! Specie oggi che siete così passionali. Sul lavoro è in arrivo una bella novità. Chi ha iniziato una causa avrà qualche soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore è molto buono, queste sono giornata importanti con la Luna nel vostro segno tra 24 e 25 febbraio. Sul lavoro anche la situazione è buona: in arrivo un’informazione importante. Marzo sarà pieno di opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buono l’amore, la Luna torna favorevole: quindi arrivano occasioni in più in amore. Situazione positiva anche sul lavoro, almeno per chi è in proprio: nuovi stimoli e possibilità per emergere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Occhio all’amore oggi: tendete a dire parole fuori contesto e a prendere tutto di petto. Anche sul lavoro la situazione non è rosea: vi sentite fuori luogo e fantasticate un lavoro diverso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Novità in amore, Sole e Luna, poi, sono in aspetto buono. Potete farvi valere o sentire. Sul lavoro avete una bella carica di energia in questo momento, sfruttatela. Avete bisogno di stabilità.