Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2022: amore, salute, lavoro e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 22 marzo 2022. Ecco che la nuova stagione ha fatto trionfalmente il suo ingresso, e le temperature in molte regioni d’Italia già fanno prospettare i caldi tepori dei mesi che ci attendono. Intanto oggi è martedì, un inizio settimana niente male con questi presupposti. Scopriamo insieme come andrà la giornata di oggi grazie alle previsioni astrali del mitico Paolo Fox direttamente riprese dal settimanale ”DiPiù”, siete pronti? Iniziamo!

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la situazione non è così malvagia, anzi con i nati sotto il segno della Bilancia de Capricorno può nascere una bella sintonia. Sul lavoro, c’è un’agitazione (positiva) con Saturno che è dalla tua parte!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore attenzione perché la Luna è opposta, meglio aspettare un po’. Sul lavoro, chi è alla ricerca di un’indipendenza deve fare i conti con il passato. Poi potrà agire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ora sei in grado di risolvere una volta per tutte un problema. Sul lavoro, sta per arrivare una soluzione: riuscirai a rialzarti dopo i no!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il periodo promette grandi cose con la Luna che è dalla tua parte: novità all’orizzonte! Sul lavoro, i pianeti sono con te e le occasioni non mancano: forza, il periodo è ottimo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore ora bisogna evitare i conflitti, cerca di trovare delle soluzioni. Sul lavoro, non puoi isolarti: devi lottare per quello che desideri. Senza paure!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è arrivato il momento di affrontare delle discussioni, occhio perché mercoledì e giovedì sono giornate pesanti. Sul lavoro, attenzione ai problemi da risolvere: ma non avrai problemi, sai come gestire tutto con calma!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Buone notizie in amore: la Luna non è contraria e oggi sei ottimista. Sul lavoro, i più fortunati riceveranno una bella chiamata!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore c’è ancora un po’ di agitazione: devi cercare di non desiderare due persone contemporaneamente, lasciati alle spalle un rapporto ossessivo. Sul lavoro, occhio ai soldi: Giove è con te, guardati attorno e datti da fare!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore chi è in crisi ora può trovare una soluzione soprattutto perché la Luna, che è nel segno, aiuterà. Sul lavoro, la giornata promette grandi cose: le idee non ti mancano!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la giornata promette grandi cose, tra l’altro la Luna dal 25 sarà dalla tua parte e tutto migliorerà. Sul lavoro, favoriti i nuovi progetti: buttati a capofitto ora!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore non hai dei punti stabili, c’è un po’ di incertezza. Sul lavoro, occhio alle tensioni e alle preoccupazioni: tutto si risolve. E si spera il prima possibile!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è dalla tua parte, devi solo lasciarti andare all’amore e alle belle emozioni, soprattutto se c’è una persona che ti interessa. Sul lavoro, questo è un periodo di grandi cambiamenti: non pensare al passato, devi andare avanti!