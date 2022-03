Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 28 marzo 2022. Ci siamo, oggi è l’ultimo lunedì del mese di marzo. Una nuova settimana inizia, speriamo che il fine settimana vi abbia permesso di ricaricare le batterie per poter affrontare questi giorni al meglio. Ma cosa accadrà oggi? Qualcuno sarà fortunato in amore? Oppure arriverà una promozione? Niente panico, possiamo dare un’occhiata al futuro grazie al celeberrimo astrologo Paolo Fox! Ecco a voi l’oroscopo aggiornato e segno per segno direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buone notizie dall’amore! I rapporti che nascono questi giorni sono favoriti. Sul lavoro siete molto creativi, ma oggi tenete sotto controllo la situazione, specialmente l’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: C’è un po’ di pressione in questi giorni, l’ansia serpeggia tra diverse coppie. Il problema è economico. Sul lavoro la situazione è sottotono, ma domenica andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata davvero favorevole, specie per i single. Attenzione sul lavoro: dovete recuperare molto.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Siete piuttosto energici in amore, e avete voglia di ricostruire. Sul lavoro ci sono dei rapporti da rivedere, chi invece volesse aprire un’attività ha Giove dalla propria.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna opposta in amore, andate avanti con calma e concentrati. Il lavoro non è al top: c’è chi è indietro sulle consegne e chi ancora deve mettersi al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Attenzione in amore: potrebbero arrivare leggeri conflitti. Sul lavoro avete voglia di chiarire sia oggi che domani. Le provocazioni non sono colte.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Incontri amorosi speciali in arrivo. Chi ha avuto problemi lavorativi lo scorso anno dovrà recuperare, ma la situazione non sembra complicata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Luna contraria in amore e lunedì sottotono, procedete con calma. Sul lavoro questo è il periodo migliore: fatevi avanti, potreste vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna favorevole oggi che consente di avere una buona capacità di azione domani, anche in amore. Buoni gli influssi in ambito lavorativo, specie per gli incontri.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Ci sono Mercurio e Sole dissonanti che inducono dubbi amorosi, specie con Bilancia e Ariete. In ambito lavorativo potete avere una riconferma basandovi su ciò che avete fatto lo scorso anno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cielo abbastanza sereno ma con Luna, Venere e Mercurio nel segno tendete a correre un po’ troppo. Sul lavoro dovete concentrarvi per risolvere piccoli problemi personali, specie di natura economica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornate interessanti in amore, quelle che verranno! Luna nel vostro segno da martedì. Se pensate a un progetto lavorativo potrebbe realizzarsi in poco tempo.