Oroscopo del giorno Paolo Fox 3 aprile 2022: previsioni amore, lavoro e salute

Oroscopo. Terzo giorno di un mese che sembra essere iniziato alla grande, soprattutto dal punto di vista stagionale. Siamo in primavera inoltrata, le temperature sono sensibilmente salite e abbiamo guadagnato un po’ di luce con il recente cambio orario. Tuttavia, le piogge sembrano ancora minacciare la nostra amata primavera. Ma niente paura, Paolo Fox e le sue previsioni astrali saranno in grado di indirizzare la vostra giornata verso il meglio, nonostante il meteo. Siete curiosi di sapere come andrà la giornata? Anche noi! Iniziamo quindi a leggere insieme l’oroscopo dell’esperto Paolo Fox, di cui di seguito vi proponiamo un estratto ripreso dal settimanale ‘DiPiù’.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la situazione planetaria di oggi è molto interessante per fare degli incontri importanti. I ritardi sul lavoro accumulati in passato, sono ormai superati.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi le stelle sono molto più attente ai tuoi desideri, saprai nuovamente emozionarti. Una giornta

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: nella giornata di oggi tornerà una grande voglia di stare con il partner, anche per quelle storie che non hanno funzionato. Il lavoro dipendente non fa per voi, cercate altro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: fate molta attenzione ai piccoli contrasti familiari, soprattutto con Scorpione, Leone e Acquario. Se non siete soddisfatti del lavoro, passate alle altre proposte che avete ricevuto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se vi date da fare, l’amore vi sorriderà: ci saranno novità per la fine del mese. Se avete un’attività indipendente, questo è il momento per osare di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: mantenete sotto controllo l’agitazione emotiva, altrimenti rischiate di mandare tutto all’aria. Sul lavoro, cercate di concludere le cose più importanti per la mattinata.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: giornata ottima e favorevole per l’amore, non si esclude la possibilità di una doppia storia. Non programmate nulla per giovedì, tenetevi liberi per eventuali novità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: non si escludono ritorni di fiamma in amore in questi giorni. Chi, invece, sta aspettando qualcosa sul lavoro non dovrà attendere molto ancora.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: anche se un rapporto è stato difficile, ora potrete accorgervi della verità. Sul lavoro, possibili discussioni in vista, non perdete le staffe.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: non è facile trovare spazio per l’amore in questo periodo, e forse non avete davvero bisogno. Non vi sopravvalutate troppo sul lavoro, c’è ancora molto da imparare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: l’amore è già in cima ai vostri pensieri, allora muovetevi di conseguenza. La giornata sarà positiva per il lavoro, saprà distrarvi a dovere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le incertezze non vi piacciono in amore, ma tengono l’attenzione alta e destano curiosità. Nel corso dei prossimi due giorni fate attenzione agli investimenti.