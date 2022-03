Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 30 marzo 2022. Siamo già a mercoledì (o solo?), la settimana sta scorrendo via. Il fine settimana è ancora lontano: tocca stringere un po’ i denti. Per fortuna che il clima viene in nostro aiuto, con la primavera. Oggi cosa accadrà? Le stelle saranno dalla nostra parte? Oppure sarà meglio rinviare problematiche a giorni futuri? Tante questioni su cui meditare: amore, lavoro… per fortuna che possiamo contare sul celeberrimo astrologo Paolo Fox! Ecco a voi l’oroscopo aggiornato e segno per segno direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buono l’amore: Giove è favorevole, è il momento di lanciarvi in qualcosa! Sul lavoro siete tanto competitivi, ciò può essere un vantaggio ma vi crea anche delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Si prospettano due giornate interessanti sotto vari punti di vista, specie in amore, possibile vivere sensazioni migliori. Sul lavoro ci sono molti pianeti attivi. Se avete un attività indipendente piano piano potete ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata stancante in amore, attenti se avete relazioni con Sagittario e Pesci. Ci vuole pazienza sul lavoro. Non vi sentite al massimo, state attenti.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Potreste fare un buon incontro: l’amore è importante, ma avete bisogno di vivervi una passione. Sul lavoro molti potrebbero avere una nuova occasione dopo una chiusura o rinuncia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: E’ una giornata strana oggi per l’amore, ma il mese promette di chiudersi bene. Buone le stelle sul lavoro, specie per gli incontri. Aspettate domani per una proposta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fatevi scivolare addosso le provocazioni o rischia di diventare una brutta giornata. Sul lavoro potreste sentirvi agitati se dovete lavorare anche se non ne avete voglia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere e Marte, uniti, potrebbero riportare un amore. Sul lavoro chi ha un percorso nuovo deve procedere senza timore. Attenzione a Mercurio in opposizione, preannuncia discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buono l’amore oggi: la Luna è favorevole e potrebbe portare un vantaggio. Sul lavoro tenete alla larga chi vuole farvi innervosire. Queste 48 ore sono fondamentali per fare una proposta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore è bene stare attenti tra oggi e domani: non è nulla di preoccupante, solo un po’ di stranezza. Sul lavoro rimandate le proposte, specie quelle ambiziose.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore dove affrontare con forza tutte le discussioni. Sul lavoro, specie a livello economico, qualcosa non torna. E’ necessario risolvere questioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore non dovete sottovalutare i nuovi incontri. Se invece vi interessa già qualcuno organizzate qualcosa di bello insieme. Sul lavoro se avete un sospeso arriveranno delle novità molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornata favorevole con la Luna nel tuo segno in amore. Sul lavoro dove ricostruire tutto, mandare avanti un nuovo progetto e farvi sentire.