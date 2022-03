Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 marzo 2022: amore, lavoro, salute e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 6 marzo 2022. Finalmente è domenica, il giorno tanto atteso per molte persone, durante il quale ci si riposa e si ricaricano le batterie. E con questa giornata giunge totalmente a conclusione anche la prima settimana di marzo: come è andata? Tirando le somme di questo inizio le notizie sono positive? E, a tal proposito, cosa accadrà oggi? Ci sarà qualcuno particolarmente fortunato? Un nuovo amore all’orizzonte? Scopriamo di più grazie all’oroscopo del celebre astrologo Paolo Fox, direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenzione in amore: tra le coppie che stanno insieme da tanto potrebbero nascere tensioni. Sul lavoro c’è Marte in buona posizione: potrebbe arrivare una notizia propizia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Le coppie che stanno insieme da tanto devono ritrovare la serenità. Capirete se la persona che avete accanto non è quella giusta. In arrivo risposte lavorative, se avete delle idee da parte ritornerà la voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Situazione delicata in amore: Giove in quadratura rallenta qualche relazione. Ci sono piccole tensioni nell’aria, ma le coppie più forti non hanno motivo di preoccuparsi. Devono, però, affrontare discorsi sulla casa. Sul lavoro ci sono distrazioni e alcuni incassi saranno assorbiti dalle spese. Se avete lavorato bene negli ultimi due anni, tuttavia, potrete ricevere una conferma.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buono l’amore, avete due possibilità: confermare un amore o viverne uno nuovo. Lasciate il passato nel passato, tuttavia. Luna contraria sul lavoro, in arrivo un po’ di disagio e un piccolo stop.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione in amore: le cose potrebbero non essere come pensate. Se volete soluzioni questa domenica dilata i tempi. Se avete avuto difficoltà sul lavoro si può ora parlare di più. Le novità potrebbero arrivare dopo aprile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: C’è recupero psicofisico in amore grazie alla Luna in trigono. Sul lavoro la creatività riceve un incentivo, se lavorate con il pubblico arriverà una buona conferma anche se non tutto andrà a buon fine.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Intrigante l’amore, con Venere e Marte che iniziano oggi un transito davvero positivo. Anche il lavoro potrebbe avere una smossa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Luna opposta in amore, potreste mettere in chiaro molte cose ed essere precipitosi. Sul lavoro oggi ci vuole calma e non dovete prendere le cose troppo di petto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se l’amore non va oggi Venere diventa favorevole e si piò tentare un recupero. Sul lavoro dovete curare l’attività. E’ possibile un’innovazione inoltre, tra poco, tornerà maggiore fiducia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi una buona intuizione potrebbe cambiare ogni cosa in amore. Sul lavoro siete agitati: rimandate le discussioni che non servono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In arrivo buone possibilità in amore grazie a Venere e Marte che entrano nel segno. In arrivo cambiamenti sul lavoro, cercate sempre di fare ciò che è giusto. Attenzioni ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: I nuovi amori possono continuare. Qualcosa di buono in arrivo con un Toro. Sul lavoro questo è un periodo importante, attenti però a non farvi vincere dalla paura: potreste altrimenti cadere nella monotonia ed entrare in conflitto con voi stessi.