Oroscopo del giorno Paolo Fox 9 aprile 2022: previsioni amore e lavoro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 9 aprile 2022. E’ finalmente sabato e la prima settimana di aprile è giunta al termine. Come è stato questo inizio di mese? Il weekend è ormai vicinissimo e siamo pronti per ricaricare le batterie e riposarci. Ma cosa succederà oggi? Qualcuno avrà una bella sorpresa? O è il caso di rimandare qualche discussione? Non resta che dare un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per scoprirlo! Ecco un estratto direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Gli incontri amorosi non sono molto fortunati oggi, potrebbe esserci un ritorno dal passato. Sul lavoro è necessario che mettete in chiaro la vostra posizione, specie se siete a contatto con il pubblico.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenzione agli amori nati in questo periodo: attraenti sì, ma manca l’intesa mentale. Sul lavoro le relazioni che avete sviluppato in questi ultimi mesi sono utili per la vostra immagine.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La situazione è abbastanza difficile per chi sta vivendo una relazione complicata, ma la soluzione non è distante. Devi valutare bene le proposte lavorative, oggi meno confusione nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore, oggi, dipenderà dal tipo di relazione che avete. Se la vostra relazione è solida è un buon giorno per vivere al meglio l’amore, se attraversate un momento di crisi non dovete chiedere al partner ciò che non è in grado di offrirvi. Ci sono cambiamenti in arrivo sul versante lavorativo e sapete che sono in meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è in ripartenza e se le cose non sono andate per il verso giusto, ultimamente, finalmente è giunto il momento di recuperare. Buono il lavoro, partirete con molta grinta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: E’ necessario abbandonare la polemica e mettersi in cerca del vero amore. E’ un periodo un po’ di forza, ma non abbattetevi. Se avete un’attività commerciale dovrete verificare alcuni accordi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi vorrete a tutti i costi dire ciò che provate. Buono il lavoro: influssi astrali positivi su ogni progetto, buona la creatività e chiamate in arrivo per chi lavoro in proprio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cercate di essere sereni, ve la prendete per ogni cosa: dai disguidi all’umore altalenante. Se dovete concludere un accordo lavorativo probabilmente dovrete rimandare il tutto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore è strano: potete sperare in un incontro se siete single, ma attenzione a Venere contrario, vi invita a ponderare bene. Sul lavoro affronterete un cambiamento: circondatevi di persone stimolanti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se da un lato vi sentite meno svogliati in amore il cielo non porta nuovi batticuori. Rimandate discorsi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ottimo giorno per l’amore! Volete avere successo e lo otterrete, attenti, però: domani giornata sottotono. La giornata lavorativa invece rende poco: vi sentite stanchi e vi sembra di non concludere nulla.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci sarà una scossa in amore dovuta a un incontro, ma si rivelerà salutare. State calmi sul lavoro e non prendete male gli ostacoli.