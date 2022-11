Oroscopo Paolo Fox dicembre 2022: tutte le previsioni segno per segno, come andrà il Natale

Il mese di novembre è quasi giunto al capolinea, poi ci toccherà dare il benvenuto a dicembre. E, quindi, alle festività Natalizie e a uno dei periodo più amati di sempre, dai piccini e dai più grandi. Tra luci, vetrine dei negozi addobbate a festa, alberi, regali e un’atmosfera quasi da sogno. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo dicembre 2022 dal punto di vista astrologico? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà pazientare un po’ e aspettare il prossimo anno per accogliere delle belle soddisfazioni?

Oroscopo dicembre 2022 per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo dicembre 2022 Ariete: Venere sarà un po’ contraria, quindi in amore bisogna fare attenzione. L’energia, però, non ti manca: devi ritrovare il coraggio e mettere da parte l’ansia. Quella che a fine mese sarà sempre più ingombrante nella tua vita!

Oroscopo dicembre 2022 Toro: Hai veramente tante idee, ma sul lavoro è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Bene anche l’amore, devi cogliere al volo le opportunità!

Oroscopo dicembre 2022 Gemelli: Devi fare nuovi incontri, le persone speciali ti aspettano. Ora riuscirai anche a superare i problemi e la fine del mese sarà ottima!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo dicembre 2022 Cancro: Chiarimenti in amore, basta con le discussioni. Ma occhio alla sfera economica perché qualcosa potrebbe sfuggirti di mano!

Oroscopo dicembre 2022 Leone: Venere non è dalla tua parte, quindi l’amore procede molto lentamente. Devi fare attenzione perché tu rischi di annoiarti: hai bisogno di una persona che stravolga i tuoi piani!

Oroscopo dicembre 2022 Vergine: Nella seconda metà del mese di dicembre arriverà il meglio: bene il lavoro, anche la sfera sentimentale. Insomma, non puoi chiedere di meglio!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo dicembre 2022 Bilancia: Devi ritrovare un po’ di leggerezza e devi distrarti. Alcuni giorni andranno meglio, ma avrai davvero tante responsabilità sul lavoro!

Oroscopo dicembre 2022 Scorpione: Il mese di dicembre, dal punto di vista sentimentale, inizierà con delle discussioni. Quindi meglio mantenere la calma.

Oroscopo dicembre 2022 Sagittario: Basta discutere in amore, occhio alla sfera economica. Bene, invece, per chi lavora in proprio e ha un’attività libera!

Capricorno, Acquario e Pesci: come andrà il Natale 2022

Oroscopo dicembre 2022 Capricorno: Il mese inizia con qualche dubbio, quindi meglio fare tutto con calma. La Luna, in ogni caso, è dalla tua parte!

Oroscopo dicembre 2022 Acquario: Bene i cambiamenti, dal punto di vista lavorativo. Favorite le collaborazioni: la Luna sarà dalla tua parte a fine mese!

Oroscopo dicembre 2022 Pesci: Dicembre inizia lentamente, soprattutto sul lavoro. Ma poi riuscirai ad allontanare ogni pensiero brutto!