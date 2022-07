Oroscopo Paolo Fox domenica 10 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2022. Buona domenica a tutti! Anche questa caldissima settimana di luglio, la prima ‘completa’ è giunta al capolinea. Siete al mare? Avete progetti per le ferie o è ancora tutto da decidere? Ma, soprattutto, questa giornata come andrà in amore? I single, dopo tanto, riusciranno a incontrare l’anima gemella o l’estate è solo all’insegna di storie ‘avventurose’ e passionali? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna sta per entrare dalla tua parte e ora tutto si fa più intrigante. Chi ha chiuso una relazione può lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare. Sul lavoro, novità e opportunità in arrivo: possibili i nuovi incarichi!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene l’amore, il cielo promette bene, ma devi frequentare i luoghi giusti perché presto la passione si riaccenderà. Sul lavoro, cerca di valutare con calma tutte le proposte: la fretta non è mai la giusta alleata!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Qualcuno ti sta pensando, ma tu non lo sai. Sul lavoro, tanti dubbi a livello finanziario e anche ansia per la vendita di alcuni beni. Stai tranquillo, tutto prima o poi si risolverà!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna al mattino è dalla tua parte, quindi sei molto più affascinante. Favoriti gli incontri. Sul lavoro, finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo: non ci sono più tanti problemi da risolvere!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è dalla tua parte e chi è in coppia da tempo forse deve solo ufficializzare la storia. Sul lavoro, sei un po’ agitato, hai delle questioni familiari da risolvere!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è in opposizione, quindi potrebbero esserci dei piccoli fastidi da risolvere in amore. Sul lavoro, che ne dici di dare spazio ai progetti a lunga scadenza? Sono sempre i migliori!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è in opposizione, quindi potrebbe portare a galla delle polemiche in amore. Sul lavoro, inizia a pensare al futuro perché le soddisfazioni arriveranno ad autunno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna sta per arrivare nel tuo segno, quindi lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro, dal punto di vista economico hai dei problemi, ma tu vai e prima o poi tutti lo capiranno!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è dalla tua parte, Giove pure: quindi, lasciati andare all’amore. Sul lavoro, cerca di concentrarti sulle tue priorità: forse hai bisogno di una vacanza!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore devi mantenere la calma perché a volte vuoi buttare tutto all’aria. Sul lavoro, cerca di ripartire da zero: piano piano tutto migliorerà!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bene il pomeriggio per i sentimenti, cielo promettente per le storie nate da poco. Chi è in crisi, però, deve concedersi una pausa. Sul lavoro, accetta ogni proposta: lavorare con gli altri può esserti utile!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei un po’ agitato, ma tutto sarà più chiaro dal 18 in amore. Sul lavoro, Marte è dalla tua parte e ti aiuterà in questa fase di recupero!