Oroscopo Paolo Fox domenica 18 settembre 2022: amore e lavoro, i segni fortunati di oggi

Oroscopo Paolo Fox domenica 18 settembre 2022. E’ il momento di trascorrere una domenica all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su una giornata effettivamente rilassante e divertente, magari in compagnia di qualcuno che amiamo. Come trascorrerà questa giornata?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: un amore in sospeso vi fa sospirare, ma se siete convinti dovete lanciarvi a capofitto. La vita professione va a gonfie vele, ottimi i rapporti con i colleghi Pesci. Continuate così!

Oroscopo Paolo Fox Toro: una giornata particolarmente positiva per voi, cercate di approfittarne senza indugi. Il lavoro procede senza particolari novità per il momento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: sentimenti offuscati, ma pur sempre vivaci grazie all’influsso della Luna. Sul lavoro grande stima da parte dei vostri colleghi.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è qualcosa di nuovo nell’aria, ma non sapete ancora bene cosa. Il lavoro vi affatica, ma le occasioni di crescita sono tante: fate una cernita.

Oroscopo Paolo Fox Leone: cosa fare quando l’amicizia sfocia nell’amore? Semplice: buttarvi in questa nuova esperienza. Attenti alle false opportunità di lavoro, potreste fare dei passi indietro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la vita è come una scatola di cioccolatini: bisogna mangiarli tutti! Il lavoro non coincide con le vostre aspirazioni, e questo fin troppo spesso purtroppo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: emozioni e sentimenti la fanno da padrone in questo periodo, meglio non perdersi in chiacchiere. Il guadagno vi soddisfa, ma siete in cerca di nuove avventure professionali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la passione è il vostro punto forte, allora fatela sentire al vostro partner oggi. Sul lavoro ricordate: l’irascibilità non premia mai. Mai.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: giornata di recupero per i sentimenti, meglio rimandare a domani le discussioni. Sul lavoro, invece, vi sentite in forma e altamente competitivi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: si perde una cosa e se ne guadagna un’altra, è così che va la vita. Sul lavoro non avete nulla da invidiare a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: giorni confusi, ma tutto sommato procede alla grande. Nuove opportunità di lavoro in vista per le prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: se la vita non vi sorride, voi fatelo comunque e potrete cambiarla, soprattutto in amore. Il lavoro è vicino ad una svolta fondamentale.