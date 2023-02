Oroscopo Paolo Fox e Branko marzo 2023: quali sono i segni fortunati, le previsioni complete

Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox e Branko per il mese di marzo 2023. Ecco quali saranno i segni più fortunati e soprattutto le previsioni dei famosi astrologhi italiani.

Ariete

Caro Ariete, questo mese potresti vivere una serie di emozioni, grazie al sole che transita nell’Acquario sociale e nel settore della tua carta che governa le comunità. Questo è un momento perfetto per connetterti con persone che la pensano allo stesso modo, senza tuttavia giudicare o criticare coloro che non sono d’accordo con te. Durante la luna piena del Leone del 5 febbraio, cerca di controllare il tuo lato competitivo per evitare discussioni o risentimenti. Nel frattempo, al lavoro, non avere paura di parlare apertamente e con decisione quando Mercurio attraversa Plutone il decimo giorno. Questo clima cosmico può aiutarti a raggiungere il successo professionale che meriti.

Toro

Caro Toro, il tuo percorso professionale potrebbe essere caratterizzato da qualche imprevisto questo mese, grazie al sole che transita nell’eccentrico Acquario. Potresti trovare difficoltà nel gestire nuovi colleghi o in una modifica delle tue responsabilità. Inoltre, la luna piena del Leone del 5 febbraio potrebbe accentuare la tua insoddisfazione per la tua carriera, portando a risentimenti e tensioni. Se decidi di confrontarti con i tuoi superiori, fai attenzione a procedere con cautela.

Gemelli

Cari Gemelli, questo mese la tua curiosità raggiungerà il massimo, grazie al sole che si trova nell’Acquario. Questo ti spingerà a esplorare culture diverse, a chattare con estranei e a ampliare i tuoi interessi personali. Potresti anche pianificare le tue vacanze estive in questo periodo. Mercurio attraversa Plutone il 10 e l’11, portando un clima cosmico trasformativo che ti permetterà di liberarti di schemi di pensiero o ricordi che non ti servono più. Anche se all’inizio potrebbe sembrare un po’ pesante, alla fine del transito ti sentirai più leggero e liberato.

Cancro

Caro Cancro, questo mese il sole si trova nell’Acquario e nella tua ottava casa solare, portando qualche sfida alla tua pazienza. Potresti sentirti frustrato o esasperato in alcune situazioni o relazioni. Tuttavia, cerca di non permettere al tuo ego o alle tue emozioni di prendere il sopravvento, ma piuttosto cerca modi sani per gestire la tua frustrazione. Durante la luna piena del Leone del 5 febbraio, le stelle si allineano per aumentare il tuo ego, portando una maggiore soddisfazione personale. Tuttavia, fai attenzione a non scuotere la barca con gli altri, che potrebbero essere un po’ difficili da gestire in questo periodo. Concentrati sulla gratitudine e sulla soddisfazione per ciò che hai per prosperare sotto queste vibrazioni riscaldanti.

Leone

Caro Leone, questo mese ti troverai in un periodo di introspezione concentrato sulle relazioni. Il sole dell’Acquario brillerà nella tua decima casa solare, illuminando la tua personalità e mostrandoti il valore di essere amato per ciò che sei. Grazie alle stelle, incontrerai persone che accettano ogni aspetto della tua personalità. Venere attraverserà il settore della tua carta che governa i legami profondi, aiutandoti a portare amicizie superficiali o connessioni romantiche in acque più significative. Tuttavia, durante la luna piena del Leone il 5, potresti sentirti sopraffatto e aver bisogno di solitudine per riflettere sui modi in cui l’amore ha influenzato la tua vita. Se ti rendi conto di sacrificare i tuoi interessi per ciò che è comodo, potrebbe essere il momento di ripensare le tue priorità.

Vergine

Cara Vergine, questo mese sentirai un’energia positiva mentre il sole attraversa l’Acquario e il settore della tua carta che governa l’efficienza e il benessere. Anche se il clima cosmico potrebbe causare alcune difficoltà, sarai in grado di gestirle senza problemi. Tuttavia, dovresti prestare attenzione alla tua connessione mente/corpo, poiché le vibrazioni cerebrali potrebbero distrarti. Assicurati di dedicare del tempo a te stesso, mangiando bene, facendo stretching e prendendoti dei momenti di tranquillità ogni giorno, così da mantenerti concentrato e in grado di raggiungere i tuoi obiettivi.

Bilancia

Cara Bilancia, questo mese sarai concentrato sia sul divertimento che sul lavoro, poiché il sole attraversa l’Acquario e Venere si stabilisce nei Pesci. Utilizza questa energia per bilanciare le tue responsabilità sociali e professionali, trovando il giusto equilibrio tra divertimento e lavoro. Inoltre, dovresti dedicare del tempo alla tua salute, seguendo una dieta sana, dormendo bene e facendo esercizio in base alle tue esigenze. Più ti dedicherai al tuo benessere, più sarai felice in ogni aspetto della tua vita. Quando la stagione dei Pesci inizierà il 18, diventerai più sensibile sia fisicamente che emotivamente. Sii gentile con te stesso e con gli altri, ma cerca di non perderti di vista.

Scorpione

Caro Scorpione, questo mese sarai impegnato nella tua vita personale, poiché la stagione dell’Acquario illuminerà la tua quarta casa solare. Questo periodo porterà eccitazione nella tua sfera domestica e familiare, quindi dedica del tempo a coltivare questi legami. Tuttavia, dovresti essere preparato per qualsiasi notizia, sia positiva che negativa, che potrebbe influire sulla tua famiglia o sui tuoi amici. Inoltre, cerca di gestire le tue responsabilità domestiche per evitare di sentirsi sopraffatto. Il 10 sarà un giorno potente per te, grazie alla comunicazione.

Sagittario

Ciao, caro Sagittario, questo mese potresti essere molto impegnato a causa dell’influenza del sole sull’Acquario e sul settore della tua carta che riguarda l’apprendimento e la comunicazione. Sarai alla ricerca di stimoli e di nuove opportunità di apprendimento e sociali, tuttavia, potresti anche avere difficoltà ad addormentarti a causa delle tante idee che ti frullano per la testa. Ti consiglio di segnare la data del 5 sul tuo calendario perché ci sarà una luna piena del Leone che attiverà il settore della tua carta che riguarda la spiritualità. Questo clima cosmico può semplificare i messaggi che ricevi dall’aldilà, quindi potrebbe essere un buon momento per meditare e riflettere. Tuttavia, cerca di non farti trascinare troppo dalle tue fantasie, in quanto potrebbero causare problemi a lungo termine se non vengono trasformati in realtà.

Capricorno

Ciao, caro Capricorno, questo mese dovrai prestare particolare attenzione alle tue finanze, in quanto il sole influenzerà l’Acquario e il settore della tua carta che riguarda il denaro. Potresti avere un maggiore flusso di denaro, ma allo stesso tempo, potresti essere tentato di fare spese sconsiderate. Cerca di resistere alle tentazioni e di non lasciarti sedurre dai prodotti posizionati vicino alle casse. Il 10, con l’influenza di Mercurio su Plutone, potresti essere molto concentrato nei tuoi pensieri e nelle tue parole, ma fai attenzione a non distruggere le relazioni importanti con le tue parole. Sei sulla buona strada per creare nuove opportunità, ma cerca di essere prudente e di non bruciare i ponti con le tue parole.

Acquario

Ciao, caro Acquario, questo mese potresti avere un momento di guarigione grazie all’influenza del sole sul tuo segno e alla connessione di supporto con Chirone. Sfrutta questa energia positiva per affrontare eventuali problemi che ti hanno infastidito e immergiti nell’amore e nell’adorazione che ti circonda, poiché la stagione del tuo compleanno è in pieno svolgimento. Tuttavia, cerca di non costringere il tuo partner ad aspettative irragionevoli. Cerca di trascorrere questo periodo romantico a casa e di prenderti cura di te stesso e delle persone a cui vuoi bene.

Pesci

Ciao, cari Pesci, questo mese potresti sentirti un po’ fuori controllo dei tuoi pensieri a causa dell’influenza del sole sull’Acquario e sul settore della tua carta che riguarda il subconscio. Potresti essere colpito da vecchi ricordi o essere in uno stato di incertezza. Se hai bisogno di tempo per te stesso, non sentirai in colpa per isolarti quando necessario. Questa energia cosmica può produrre dei lati positivi.