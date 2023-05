Oroscopo Paolo Fox e Branko sabato 27 e domenica 28 maggio 2023: segni fortunati e classifica del weekend

Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend, ecco le previsioni di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023. Ebbene sì, anche maggio sta per giungere al capolinea e presto ci toccherà vivere l’ultimo fine settimana di questo mese, che è stato un po’ autunnale dal punto di vista meteorologico. Tra piogge continue, temporali, previsioni in calo. Ora, però, la speranza di tutti è una: quella di godersi un po’ il sole, le belle giornate magari al mare e in totale relax. Avete già pensato a cosa fare in questo ultimo weekend di maggio? Molti comuni italiani dovranno votare per scegliere il Sindaco, chi vive a Roma, invece, avrà la possibilità di vedere dal vivo l’ultima tappa del giro d’Italia. Ma le opportunità nel nostro Paese non mancano, da Nord a Sud ci sono tante bellezze, borghi da visitare. Intanto, però, cerchiamo di scoprire come andranno questi due giorni dal punto di vista astrologico con le previsioni, sempre puntuali e precise degli astrologi Branko e Paolo Fox: siete pronti ad affidarvi alle stelle?

Oroscopo weekend Paolo Fox, le previsioni per Toro, Ariete e Gemelli di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023

Oroscopo Ariete: La settimana è stata un bel po’ impegnativa per gli amici dell’Ariete, tra lavoro continuo, tante responsabilità e nuovi progetti da far partire prima dell’estate. Una bella notizia, però, c’è: nel weekend il relax sarà la parola d’ordine, magari al mare sperando in una bella giornata. Voi, d’altra parte, siete determinati e non avete nessuna intenzione di mollare. Certo, non proprio ora che il cielo vi sorride!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La settimana è stata un po’ complicata, a volte siete rigidi, polemici e poco flessibili. E questo è un peccato. Nel fine settimana, però, le opportunità non mancheranno: sarete in grado di cogliere tutto al volo? Anche l’amore vi sorride, dovete solo lasciarvi andare alla passione, che è dietro l’angolo. E gli incontri sono fortunati!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La settimana che avete vissuto, l’ultima del mese di maggio prima di dare il benvenuto a giugno, è stata sicuramente gioiosa, divertente. E avete avuto tantissime nuove opportunità. Nel fine settimana, però, Paolo Fox vi consiglia di riposare un po’ perché ne avete bisogno: che ne dite di stare accanto alla persona che più di tutte vi ama?

Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo weekend Paolo Fox Cancro: In questa settimana siete stati più sensibili del solito, avete vissuto delle emozioni fortissime, in amore. E sul lavoro. Insomma, avete dovuto affrontare un bel po’ di problemi e ora sabato e domenica avrete voglia di staccare la spina dalla quotidianità di sempre. Ve lo meritate: l’energia, in ogni caso, non vi manca. Così come la creatività!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In settimana avete dovuto fare i conti con un bel po’ di sfide e di ostacoli, quindi i problemi non sono stati risolti tutti. Ma nel fine settimana non ci dovete pensare: che ne dite di cambiare pagina e scrivere un nuovo capitolo della vostra vita? Tutti gli sforzi verranno prima o poi ricompensati. Bene anche l’amore, gli incontri saranno fortunati!

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine: In settimana avete fatto i conti, dopo tanti sacrifici, con un bel cambiamento e ora tutto sta prendendo una piega diversa, come sognavate da tempo. Bene anche il fine settimana, ma forse bisogna mantenere la calma perché qualcuno cercherà di ostacolarvi. Voi dovete andare dritti per la vostra strada. Che sia in amore. E sul lavoro!

Come andrà il weekend secondo le stelle per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia: La settimana non è stata facilissima in amore e sul lavoro, avete dovuto superare davvero tantissimi ostacoli, ma forse ora è arrivato il momento di riposarsi. C’è chi ha già pensato a una gita fuori porta, chi ha solo voglia di trascorrere del tempo con la persona che ama. E fa bene: il weekend sorride a tutti voi, cari nati sotto il segno della Bilancia.

Oroscopo Scorpione 27 e 28 maggio 2023: La settimana non è partita nel migliore dei modi, tutto è stato un po’ al rallentatore, ma voi siete stati bravi ad aspettare e a pazientare. E il fine settimana, quello di sabato 27 e domenica 28 maggio, è tutto da vivere. Lasciandosi andare anche alla passione, forza!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario weekend: Siete positivi, come forse non siete mai stati. E i riflettori, dopo tanto tempo, sono tutti puntati su di voi e sulla vostra personalità. Anche nel fine settimana non riuscirete a stare soli: chi vi ama vi sta vicino, non riesce a staccarsi dalla vostra positività. Insomma, non potete cerco chiedere di meglio!

Capricorno, Acquario e Pesci, le previsioni di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: L’inizio della settimana è stato un po’ complicato, avete dovuto fare i conti con dei piccoli cambiamenti. Ma voi non avete paura di niente, avete preso tutto di petto e con coraggio. Nel fine settimana, però, cercate di fare tutto con calma e con diligenza, senza sbagliare. E lasciatevi andare, una volta per tutte, all’amore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In settimana siete stati un po’ con i piedi di piombo e avete avuto quasi paura ad avvicinarvi alle persone perché temete di farvi delle illusioni. Ora, però, è arrivato il momento di prendere delle decisioni, di fare delle scelte. E coraggio sarà la parola d’ordine di questo fine settimana, l’ultimo del mese di maggio!

Oroscopo Paolo Fox weekend 27 e 28 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci: La creatività, come sempre, non vi manca e siete sempre voi stessi. Con i vostri pregi e i vostri difetti. Nel weekend, però, cercate di non farvi abbindolare dagli altri: avete un progetto? Bene portatelo avanti, concentrandovi solo su di voi. E sulle vostre priorità!

Oroscopo Branko del weekend, cosa dicono le stelle per Ariete, Toro e Gemelli

Dopo aver visto nel dettaglio, segno dopo segno, le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, non ci resta che scoprire cosa ha in serbo per noi il cielo secondo le anticipazioni di Branko, un altro astrologo molto amato e seguito. Siete pronti? Questo fine settimana di maggio sarà fortunato per tutti? O qualcuno di voi dovrà fare i conti con la fine di una storia e con un ostacolo da superare?

Oroscopo weekend 27 e 28 maggio Ariete secondo Branko: La settimana è stata sicuramente buona, avete avuto modo di concentrarvi sui vostri progetti e sulla carriera. E anche l’amore procede a gonfie vele. Nel weekend, quindi, potrete staccare un po’ la spina dalla quotidianità di sempre e lasciarvi andare alla passione.

Oroscopo Toro weekend Branko: In settimana avete avuto modo di concentrare tutte le vostre attenzioni sulla famiglia e avete avuto la possibilità di trascorrere più tempo con le persone che amate. E anche in questo ultimo fine settimana di maggio avrete modo di stare con chi vi ama. E di farlo senza pensare troppo. Bene anche l’energia e la creatività non vi manca!

Oroscopo weekend Branko Gemelli: In questa settimana, l’ultima si può dire di maggio, avete avuto modo di stringere nuove amicizie. E anche in amore tutto continua a procedere secondo i vostri piani. Nel weekend Branko vi consiglia di riposarvi un po’ perché le responsabilità ci sono e a volte avete bisogno di staccare dalla quotidianità di sempre. Prima di riprendere, più carichi e determinati!

Le previsioni del weekend per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Cancro: Venere è dalla vostra parte, quindi vi potete lasciare tranquillamente andare alla passione, anche in vista di giugno che sarà ottimo dal punto di vista sentimentale. Bene, quindi, questo fine settimana: gli incontri restano favoriti e non potete chiedere di meglio!

Oroscopo Leone: La Luna è dalla vostra parte, vi aiuterà in famiglia e sul lavoro. Quindi questo weekend, l’ultimo del mese di maggio, è tutto da vivere, senza troppi pensieri: nell’ultimo periodo avete dovuto superare degli ostacoli e ora è finalmente arrivato il momento di andare oltre e di voltare pagina. Forza, dovete scrivere un nuovo capitolo, sicuramente più bello!

Oroscopo Vergine: In questa settimana siete stati in grado di fare nuove collaborazioni, di stringere nuove amicizie. E ora nel fine settimana avrete modo di staccare la spina e magari di pensare già alla vacanza estiva. Avete delle idee? Forza, le idee non vi mancano. E il mondo lì fuori vi aspetta!

Come andrà l’ultimo weekend di maggio secondo Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko weekend Bilancia: In amore avete dovuto fare i conti, nell’ultimo periodo, con un po’ di problemi e ostacoli da superare, quindi nel weekend è bene mantenere la calma. Ed evitare polemiche inutili che non portano a niente: meglio contare fino a 10 prima di puntare il dito contro una persona, che in realtà vuole solo il vostro bene!

Oroscopo Branko 27 e 28 maggio per Scorpione: Sarete obbligati, quasi, a fare delle scelte, ma potrete contare sul supporto e l’affetto di chi vi sta vicino. E non vi molla un attimo. In questo fine settimana, quindi, vi toccherà riflettere bene prima di prendere una decisione importantissima: siete a un bivio!

Oroscopo Branko Sagittario: In settimana avete dovuto fare i conti con un po’ di polemiche in ambito lavorativo, forse anche con dei cambiamenti inaspettati. Nel fine settimana, quindi, meglio staccare la spina da tutti e da tutto: che ne dite di trascorrere un weekend lontano dalla quotidianità di ogni giorno?

Le previsioni di Branko di sabato 27 e domenica 28 maggio per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Le stelle sono dalla vostra parte, anche in questo ultimo weekend di maggio. E il cielo vi sorride. Bene l’amore, la Luna sarà con voi da giugno e non potete chiedere di meglio: insomma, la passione è dietro l’angolo. E avrete tutto il tempo per ricaricare le batterie prima di iniziare una nuova e dura settimana dal punto di vista lavorativo!

Oroscopo Branko Acquario: Vi toccherà riflettere un po’ di più in questo fine settimana per fare chiarezza nel vostro cuore: quali sono le vostre intenzioni? Bene, cercate di darvi una risposta perché anche chi vi sta vicino vuole più certezze!

Oroscopo Branko Pesci: Presto arriveranno delle nuove opportunità sul lavoro, quindi nel weekend meglio ricaricare le batterie per ricominciare alla grande. La bella stagione è alle porte, l’amore trionferà. E voi avrete solo un compito: lasciarvi andare alla passione!