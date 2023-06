Oroscopo Paolo Fox estate 2023: le previsioni segno per segno, classifica amore e lavoro

L’estate è alle porte e iniziano i preparativi e i progetti: vacanze, gite fuori porta e tante nuotate al mare. Però attenzione a non farvi cogliere impreparati da possibili imprevisti. Volete sapere come andrà la vostra estate 2023? Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox segno per segno!

Oroscopo Paolo Fox estate 2023: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: Attenzione a non farti travolgere dalla tua impulsività: quando hai voglia di fare qualcosa, cerca di capire se lo vuoi davvero o se è solo un capriccio del momento. Cerca di riflettere un po’ di più e di dominare i tuoi istinti. Hai molte cose aperte lasciate in sospeso, prova a chiudere qualche questione e vedrai che ti sentirai subito meglio. Potrebbe arrivare qualche incontro interessante per i single.

Toro: Questo inverno ti ha lasciato tanto stress addosso, è giunta l’ora di ricaricarsi e ripartire! Prenditi il tempo necessario per recuperare le energie. Saranno mesi ottimali per lanciarti nei tuoi nuovi progetti e liberare la tua creatività. Cerca di selezionare al meglio le persone di cui ti circondi.

Gemelli: Marte e Mercurio retrogradi non ti aiuteranno a vivere serenamente. Non avere paura di dire ciò che pensi, ma cerca di lavorare sui tuoi modi comunicativi perché essendo troppo diretto/a potresti ferire gli altri. Evita i pensieri ossessivi e goditi un po’ di spensieratezza. Da settembre a lavoro succederà qualcosa che ti darà una marcia in più, per adesso goditi l’estate!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: Hai bisogno di tanto riposo per ricaricarti e recuperare tutte le energie. Concentrati su di te e il tuo corpo: potresti fare un po’ di attività fisica e dedicarti ad una corretta alimentazione basata su frutta e verdura di stagione. Allontanati da ambienti, situazioni e persone tossiche senza sensi di colpa: è per il tuo bene!

Leone: Hai bisogno di un grande cambiamento nella tua vita, qualcosa di radicalmente profondo che ti faccia cambiare prospettiva. Non temere, arriverà prima che tu te ne accorga. Lascia andare tutte le cattive abitudini e vedrai che la vita inizierà a sorriderti.

Vergine: Mercurio sarà retrogrado in capricorno e questo potrebbe portarti dei pensieri un po’ annebbiati. Cerca di ripensare e riorganizzare le situazioni che non vanno nella tua vita. Quest’estate ti porterà qualche nuova sfida: accoglila con empatia e spirito di adattamento. Non soffocare le tue emozioni.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: Qualche vecchio trauma sta tornando ‘a galla’, dovresti cercare di ascoltare le tue ferite e provare nuovi modi per curarle. Lascia andare vecchi rancori e litigi, arriveranno delle belle sorprese quest’estate. Il consiglio principale è quello di dedicarti alla meditazione almeno dieci minuti al giorno.

Scorpione: Sarà un periodo di grande cambiamento. Arriveranno nuove soluzioni e un progetto che hai nel cassetto da tempo vedrà la luce. Altri cerchi si chiuderanno e inizierà un periodo di trasformazione. Accogli tutti i mutamenti con serenità, le stelle ti assistono.

Sagittario: Giove è diretto in Ariete: questo ti darà una nuova energia e forza vitale. Inizierai l’estate con una grande voglia di vivere, viaggiare e scoprire. Le stelle sono dalla tua parte e sono previsti incontri interessanti con persone che hanno la tua stessa visione. Non perdere nessuna occasione perché è il momento giusto per creare nuove alleanze.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Hai sempre bisogno di tenere tutto sotto controllo, questo è un grande problema e limita la tua serenità. Hai grandi obiettivi per il futuro, ma devi imparare a delegare e lasciar andare ciò che non ti serve o non ti fa del bene. Prova a fidarti della vita.

Acquario: L’estate sarà un periodo un po’ fiacco perché il Sole entrerà in Acquario il prossimo inverno. Questi mesi caldi saranno un po’ monotoni e senza grandi emozioni, che arriveranno, però, da dicembre 2023. Conserva le energie.

Pesci: Giove e Nettuno ti daranno una grande forza e un grande intuito, che ti servirà per capire alcune situazioni che incontrerai in questi mesi. Saturno ti darà un grande coraggio: è il momento giusto per concretizzare i tuoi progetti.