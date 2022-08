Oroscopo Paolo Fox giovedì 11 agosto 2022: le anticipazioni segno per segno di oggi

Oroscopo Paolo Fox giovedì 11 agosto 2022. Finalmente siamo quasi arrivati al weekend. Avete già in mente qualche programma? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Tanti i momenti che ti aspettano in questo imperdibile weekend. Devi essere carico e lasciare tutte le paranoie a casa! La vacanza ti aspetta.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore le cose potrebbero andare decisamente meglio. Metti da parte l’orgoglio e cerca di risolvere con chi ultimamente ti sta facendo del male.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Lascia perdere ansia e stress. A volte rendi complicate pure le cose più semplici. Il lavoro ti darà soddisfazioni che neanche ti immagini!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Tante sorprese, una dietro l’altra. Piano piano stai lasciando andare quello che ti fa male e riappacificando i rapporti che avevi chiuso. Sei nella strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox Leone: A lavoro le cose scorrono veloci e, come sempre, il tuo capo ti sta lasciando sorpreso (in positivo). Chissà che nascerà qualcosa?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: E’ il giorno giusto per buttarti nel fare qualcosa che ti va di fare. Se hai voglia di dichiararti fallo! La Luna oggi veglia su di te.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Tante difficoltà ama anche tante soddisfazioni. Questo Sabato hai sicuramente qualcosa da festeggiare. Stai con le tue amiche e apri gli occhi, qualche spasimante si farà bello per te!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai passato dei periodi migliori ma non ti dimenticare di quanta strada hai fatto. Oggi, è il giorno per ricrederti e pensare a quanto saranno belli i giorni che ti aspettano!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Hai bisogno di positività e ottimismo. E piano piano ci stai riuscendo. Le cose si fanno più semplici e le tue ferie sono sempre più vicine. Questa volta goditele come si deve!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Basta ansia e stress, ormai stanno diventando una scusa. Rialzati e trova il modo di reagire. Non sai quante cose belle ti aspettano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In famiglia le cose stanno sempre di più migliorando. Hai tante cose da fare e pensare ma hai la carica giusta per affrontare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci sono davvero tanti segreti che devi scoprire. Non ti fidare troppo di una tua amica, non è come credi. Apri gli occhi e indaga!