Oroscopo Paolo Fox giovedì 27 ottobre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox giovedì 27 ottobre 2022. Metà settembre, non vi sembra vero? Siamo già a giovedì e il weekend si sta avvicinando. Come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno di voi dovrà sgomitare per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox!

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi pomeriggio nasce una situazione migliore per i sentimenti. Se devi fare un passo importante mi sembra il periodo migliore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La mattinata sembra essere un po’ sottotono ma puoi recuperare a fine mese. Tu potresti avere ragione nel sostenere alcune cose ma oggi pare che qualcuno su lavoro sia contro di te.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Si parte bene ma non pensare al passato in amore, guarda oltre. Puoi fare richieste migliori sul lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: una giornata da sfruttare, hai fatto grandi passi in avanti in amore. Se possibile concediti un momento di relax dal lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Mattinata sottotono, spero che nel corso degli ultimi due giorni non ci siano state polemiche. Non posso dire che questa settimana sia da incorniciare nel calendario, ci sono molti problemi a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: giornata favorevole, ma solo al mattino, il lato polemico della tua personalità esplode, in amore e sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ultima parte della giornata sembra migliore per risolvere problemi di cuore. La diplomazia ripaga sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buone notizie per i cuori solitari, ottimo momento per conoscere persone nuove. Muoviti subiti se vuoi cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Sei tu a prendere le decisioni nella coppia oggi, fai le scelte giuste. Situazione interessante anche sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non rinunciare ad appuntamenti e se devi chiarire qualcosa questo è il momento giusto. I risultato saranno migliori del previsto a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Avrai tempo per fare scelte azzardate in amore, ma oggi non le consiglio. Stop definitivo ad alcune situazioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Chi ha vissuto una storia difficile deve guardare oltre, non ci sono grandi ostacoli neanche sul lavoro.