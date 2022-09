Oroscopo Paolo Fox lunedì 12 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox lunedì 12 settembre 2022. Una nuova settimana di settembre: è di nuovo lunedì, bisogna ripartire. C’è chi torna al lavoro e chi, più fortunato, ancora si sta godendo qualche giornata di relax. Ma come andrà questo lunedì? Si comincerà con il piede giusto? O ci saranno ostacoli da superare e problemi da risolvere?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è buona, sarà più facile fare progetti con la persona giusta. A livello lavorativo prendi oggi gli appuntamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Rapporti contrastanti in amore con Bilancia e Sagittario. Sul lavoro recupero graduale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna favorevole, incontri interessanti in amore. Sii prudente con i tuoi colleghi.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La giornata parte con qualche dubbio di troppo in amore. Sul lavoro ancora una luna dissonante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti piace qualcuno e sei ricambiato cerca di fare il possibile per non perdere l’occasione. Rinnovata voglia di fare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornate favorevoli per l’amore. Tieni conto degli impegni quando accetti appuntamenti di lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è opposta, potrebbero esserci incomprensioni in amore. Con i colleghi lasciati scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore è una giornata adatta per fare qualcosa in più. Chi lavora in proprio ha delle idee buone.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: non è un momento semplice per l’amore, sei concentrato su altro. La giornata a lavoro è interessante perché la Luna è buona.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Giornata di recupero in amore. Una questione lavorativa si risolverà.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi e domani farai centro in amore. Sul lavoro arrivano cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Situazione di recupero in amore, ma attenzione nei rapporti instabili. A lavoro non ti piace un certo tipo di ambiente, forse è il caso di guardarsi intorno.