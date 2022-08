Oroscopo Paolo Fox lunedì 29 agosto 2022: le anticipazioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox lunedì 29 agosto 2022. Ultimi giorni di agosto e ora si fa davvero sul serio. Ultimo lunedì e un inizio settimana all’insegna del caldo, poi ci toccherà salutare il mese e dare il benvenuto a settembre. Ma non siete curiosi di conoscere come inizierà questa giornata? Siete tornati al lavoro o siete ancora in ferie e vi state godendo il meritato relax, prima di ricominciare e ritornare alla vita di sempre?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non ti manca l’autostima, soprattutto nella prima metà della giornata. Sul lavoro devi contare sulle tue forze per raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi ti senti stanco, vorresti solo rilassarti sul divano. L’amore ti porta via molte energie. Sul lavoro i tuoi colleghi ti invidiano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, oggi è un giorno importante. Incontri interessanti in amore. In ufficio dovrai prendere una decisione ardua.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sei un po’ sottotono con i sentimenti, soprattutto questa sera. Non disperare, a lavoro avrete tanta energia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: trascorrerai una romantica serata con il vostro partner. Sul lavoro risparmia le forze, ti serve una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: pensi costantemente all’amore, ma ogni tanto è bene pensare anche a te per vivere con più leggerezza. Dovrai prendere scelte importanti sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Lascia andare i pensieri negativi, soprattutto in amore. Forse devi cercare un nuovo lavoro, non sei completamente soddisfatto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Non puoi controllare l’amore, lasciati andare ai sentimenti. Grandi opportunità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Nuove avventure in arrivo a livello sentimentale. Sul lavoro i tuoi colleghi ti stimano.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna è con te oggi, non perdere le occasioni che arriveranno. Troppo stress sul lavoro, cerca di prendere alcune situazioni con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: ti piace non restare fermo in amore, ma stavolta scegli bene! A lavoro è ora di dare una svolta. Prendi una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: rimanda alla prossima settimana le discussioni in amore. Pondera bene le parole, soprattutto sul posto di lavoro.