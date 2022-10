Oroscopo Paolo Fox lunedì 31 ottobre 2022: le anticipazioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox lunedì 31 ottobre 2022. E Lunedì, ma questo non è un inizio settimana come tutti gli altri… è Halloween! La festa più spaventosa dellanno è finalmente arrivata. Cosa farete questa sera? Uscirete con gli amici, con una persona speciale o… lavorerete? Non ci resta che scoprire tutto, dallamore al lavoro, con loroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi tornano delle piccole controversie in amore. Meglio agire nel pomeriggio sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se ci sono problemi con una persona del passato devi andare avanti. Tutto quello che fai sul lavoro sembra non funzionare, arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le storie che sono nate a ottobre andranno avanti anche a novembre. Piccoli problemi da risolvere sul lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non tornare sulle polemiche di inizio mese in amore, se hai perdonato devi andare avanti. Cè tanto da fare e organizzare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: E necessaria un po di tranquillità in amore. Attenzione ai piccoli intoppi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ottimo cielo, se sei single frequenta i luoghi giusti. Una intuizione vale molto sul lavoro oggi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Nella coppia tornano piccole complicazioni ma non disperare, vai avanti. Non è facile capire quello che cè da fare sul lavoro, se hai dubbi chiedi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi puoi parlare liberamente con la persona che ti piace da tempo. Fai una proposta di lavoro durante la mattina.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cè una bella carica oggi, chi è rimasto solo avrà buone novità in arrivo. Progetti importanti arrivano anche sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Una bella indicazione delle stelle arriva proprio in questa ultima giornata di ottobre, bene per lamore. Momento giusto anche sul lavoro per far valere le proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La prudenza deve essere la tua guida in questi giorni difficili. Non è un buon momento per fare scelte avventate in amore, neanche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sentimenti importanti in questi giorni, non escludere nulla. Torna la voglia di portare avanti dei progetti sul lavoro.