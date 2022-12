Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 dicembre 2022. Oggi è lunedì e la prima settimana di dicembre è pronta a prendere il via. L’atmosfera natalizia inizia ad essere palpabile, le città si illuminano e i bambini iniziano a scrivere le letterine per Babbo Natale sperando che i loro desideri si avverino. Tuttavia, oggi è lunedì e gli impegni lavorativi e di studio certamente non mancano! Prima di cominciare le vostre attività quotidiane, scommetto però che siete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 5 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Periodo fortunato per i sentimenti, tra oggi e domani potranno davvero succedere molte cose. Sul lavoro sono favoriti i contatti, avrai la possibilità di metterti in gioco e di dimostrare il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non tutto è andato come avevi preventivato e ti è rimasto un po’ di amaro in bocca. In questi giorni presta maggiore attenzione alle uscite, ultimamente le spese sono state tante.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore torna ad essere protagonista nella tua vita, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono stati problemi. Sul lavoro non è il momento di fare scelte azzardate.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ultimamente sei un po’ irrequieto se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlare. Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità, favoriti i contatti con altri città.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di evitare discussioni soprattutto se hai a che fare con una persona del segno dell’Ariete, della Bilancia o del Cancro. Sul lavoro tra oggi e domani molti nodi verranno al pettine.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo interessante per coloro che desiderano riscoprire delle emozioni autentiche, favoriti gli incontri per i single. Sul lavoro in arrivo delle risposte, una tua richiesta verrà accolta.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore devi tagliare i rami secchi, solo così ti sentirai veramente libero e potrai ricominciare da zero. Sul lavoro hai bisogno di maggiori garanzie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo interessante per le coppie, non escludo che da qui ai prossimi mesi ci sia la volontà di mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città, i progetti che nascono adesso si riveleranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore ultimamente sei piuttosto nervoso, il partner ti appare distante e questo ti turba. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Con la Luna favorevole in amore quest’oggi ci sarà maggiore comprensione. Sul lavoro circondati di persone esperte che possono aiutarti a revisionare la tua carriera.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore oggi ci vuole prudenza, non fare passi azzardati. Attenzione ai pettegolezzi in ufficio, potrebbero minare l’ottenimento di una promozione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci avviciniamo ad un periodo estremamente positivo, dopo settimane turbolente finalmente torna la serenità nei sentimenti. Sul lavoro hai bisogno di conferme ma qualcosa si sta muovendo.