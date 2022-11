Oroscopo Paolo Fox lunedì 7 novembre 2022: cosa dicono le stelle su amore e lavoro per oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 7 novembre 2022. Inizia una nuova settimana di novembre, la seconda del mese! Nuovi progetti e tante speranze per questo nuovo mese autunnale. Ecco tutto quello che ci aspettiamo da questo lunedì. Vediamo se le stelle ci sorrideranno dandoci la possibilità di realizzare i nostri sogni.

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nel corso di questi due giorni hai fatto molto è ora di fermarsi a riflettere, soprattutto in amore. Ottimi affari in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nel pomeriggio recupererai qualche rapporto. Ti senti messo da parte sul lavoro. Conflitti con i segni della Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Ci sono stati dei problemi nella coppia anche perché alcune decisioni di carattere economico non sono state facili. Per qualcuno arriva un buon riconoscimento a lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Dopo un passato difficile in amore arriva qualche soddisfazione. Sul lavoro anche se devi ricominciare tutto da capo puoi farcela.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Vorresti stare con una persona senza fare progetti per il futuro, torna agitazione. Fai ora richieste sul lavoro in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il periodo promette grandi possibilità in amore. Tra oggi e domani i nervi scatteranno sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: tutto potrebbe costare un po’ di tensione esagerata nel rapporto amoroso. Metti in chiaro le tue intenzioni. Hai cambiato dei progetti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il fascino certamente non ti manca in questo periodo, sfruttalo. E’ il momento giusto per fare una richiesta sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La realtà è che questa relazione ti sta causando un certo malumore di fondo, fai una scelta. Sei solo contro tutti a lavoro, riflettici.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi la Luna è in buon aspetto, arrivano ore interessanti. Le stelle favoriscono gli imprenditori.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ci vuole pazienza nelle relazioni sentimentali. Per necessità sarai lontano dal partner. La seconda metà della giornata sarà meno produttiva sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Le conoscenze che nascono ora possono diventare qualcosa di molto importante. Sul lavoro hai le carte in regola per fare una richiesta a qualcuno di importante.