Oroscopo Paolo Fox martedì 1° novembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox martedì 1° novembre 2022. Oggi è martedì e anche la prima giornata del mese di novembre è pronta a prendere il via! Questo martedì ha un sapore particolare in quanto, complice la Festa di Ognissanti, possiamo accantonare gli impegni lavorativi e di studio ancora per un po’! Quali sono i vostri programmi per questa giornata di festa? Prima di lasciarci, tuttavia, scommetto che non vedete l’ora di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Come andrà l’amore? E il lavoro, ci saranno novità? Non ci resta che scoprire tutto con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Già dalla scorsa settimana ci sono stati dei piccoli intoppi ma il buon aspetto della Luna quest’oggi permette di recuperare. L’impegno da parte tua c’è e le novità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sei poco convinto e l’opposizione di Venere lo dimostra. Sul lavoro invece hai accumulato un po’ di tensione e la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bello il cielo di oggi, se nel recente passato sei stato protagonista di una separazione, la voglia d’amare torna a farsi sentire! Per il lavoro uno delle giornate migliori sarà quella del 5.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Per i sentimenti il periodo è piuttosto promettente, sul lavoro invece anche ci sono state delle controversie adesso è possibile ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Momento particolare per il cuore, ci sono tante cose da fare! Sul lavoro sono possibili dei rallentamenti e non tutto andrà per il verso desiderato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bello questo cielo per i sentimenti con il nuovo transito di Venere. Sul lavoro se devi avanzare delle proposte meglio farlo entro metà mese.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: L’amore oggi sembra lontano ma non perdere le speranze. Sul lavoro invece se hai un progetto in standby fallo partire entro la seconda metà del mese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In arrivo delle emozioni sincere grazie all’ingresso di Venere nel segno! Sul lavoro invece sarà possibile vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Combinazioni interessanti per i sentimenti quelle che si registreranno dal giorno 16 in poi. Sul lavoro invece c’è aria di novità e non escludo la possibilità di tagliare eventuali rami secchi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Possibile qualche battibecco legato a questioni familiari nel corso dei prossimi giorni. Sul lavoro sei piuttosto agitato, devi portare avanti diversi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Acque agitate per il cuore, sono possibili degli attriti con il partner. Sul lavoro non tirare troppo la corda e presta maggiore attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In questi giorni sarà possibile fare la conoscenza di persone piacevoli che ti aiuteranno a dimenticare vecchi trascorsi. Sul lavoro favoriti i contatti e non escudo che possa arrivare anche una maggiore gratificazione economica.