Oroscopo Paolo Fox martedì 27 dicembre 2022: i segni fortunati di oggi

Oggi è il 27 dicembre e nonostante il Natale sia ormai passato, l’aria di festa continua ad invadere strade, piazze e città! Come stanno andando i festeggiamenti? Abbuffate, regali ma anche tanto meritato relax! Tra un boccone e l’altro scommetto però che siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà il lavoro? E l’amore? Scopriamo tutto insieme all’oroscopo, segno per segno, dell’amato Paolo Fox! Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Devi ancora smaltire qualche tensione registratasi a Natale, oggi sarà possibile ripartire. Sul lavoro sono favorite le relazioni interpersonali, avrai modi di allargare la tua cerchia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore il bell’aspetto ti Venere regala delle emozioni davvero passionali. Buon successo anche sul lavoro, il tuo impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Stelle interessanti per chi è solo, attenzione però a non tenere il piede in due scarpe. Per gli affari è arrivato il momento di mettersi in gioco, favorite le nuove collaborazioni.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore le stelle sono dalla tua parte, attenzione piuttosto a qualche battibecco in famiglia che non si è ancora completamente risolto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cielo interessante per mettere radici e, perché no, se hai al tuo fianco la persona giusta potresti anche pensare di mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro una tua proposta verrà accolta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è finalmente tornato il sereno, approfitta di queste feste per ritrovare un po’ di serenità con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Anche in queste feste ti piacerà ritrovarti nella serenità della coppia piuttosto che in infiniti pranzi e veglioni. Sul lavoro invece sii cauto e non mettere troppo carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore cerca di essere più presente, gli impegni certamente non mancano ma questo non devi indurti a mettere il partner in secondo piano. Sul lavoro la tua agenda è piena e la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore ci sono degli alti e bassi, il consiglio è quello di parlare chiaro e di non rimuginare. Stelle positive sul lavoro, qualcosa si sta muovendo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Ultimamente in amore c’è stata un po’ di maretta ma adesso sei pronto per ricominciare lasciandoti tutti i malumori alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Stelle interessanti per i single, dunque non chiuderti in casa ma trova il modo per ampliare la tua cerchia. Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: A Natale potresti aver fatto un incontro davvero interessante, non farti prendere da ansie immotivate ma ascolta il tuo intuito. Sul lavoro desideri metterti in gioco e presto avrai l’occasione per farlo.