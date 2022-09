Oroscopo Paolo Fox martedì 27 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox martedì 27 settembre 2022. Settembre sta per finire e tra pochi giorni daremo il benvenuto all’autunno. D’altronde, si sa, con l’arrivo di ottobre le temperature iniziano a farsi più rigide e l’estate non è altro che un lontano ricordo. Ma torniamo a noi, oggi è martedì e un’altra giornata è pronta a prendere il via. Cosa ci riserveranno le stelle e quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Gli incontri di questi giorni sono polemici, Venere entra in una fase di competizione. Coloo che hanno un nuovo percorso da affrontare sul lavoro fremono perché vogliono di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buone possibilità anche per i nuovi rapporti, spesso un po’ tesi con il segno della Bilancia. Al lavoro è una settimana intensa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore conviene muoversi con cautela in questo momento. Sul lavoro è meglio trovare nuovi collaboratori.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sei nervoso all’interno del tuo rapporto amoroso con un’altra persona. Devi ritrovare la tranquillità. A lavoro sei circondato da persone che non fanno il proprio dovere.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi va bene in amore, domani un po’ meno, io tuo cuore è in ansia. In questo momento hai bisogno di rilassarti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è un’ottima giornata per confrontarsi con qualcuno. Entusiasmo anche sul lavoro soprattutto per i più giovani.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: chi è separato non torna sui suoi passi ma le nuove storie possono essere intriganti. C’è stato un problema sul lavoro che potrebbe tornare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: i cuori solitari dovrebbero sfruttare questi giorni per nuovi incontri. Ci sono delle preoccupazioni sul lavoro, per questioni di soldi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna e Venere sono favorevoli e con il segno Bilancia potresti andare particolarmente d’accordo. C’è un recupero sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Anche oggi qualcosa non va nella tua relazione, soprattutto con Ariete e Cancro. Non ci sono novità sul lavoro, ma potranno arrivare delle conquiste all’inizio del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se ci sono dei problemi nel rapporto sarà meglio parlarne ora. Visto che è un periodo di recupero al lavoro si può sperare in qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le prossime due giornate sono promettenti, se devi chiarire dopo un litigio avuto è il momento giusto. Le persone non cambiano e i tuoi colleghi neanche, prendi tutto così come viene al lavoro.