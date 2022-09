Oroscopo Paolo Fox mercoledì 21 settembre 2022: le previsioni di oggi

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 21 settembre 2022. Un’altra settimana è iniziata e ora siamo nel bel mezzo: è mercoledì e il weekend, purtroppo, è ancora troppo lontano. Tra lavoro, studio, progetti da portare a termine, la quotidianità va vissuta. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni dello zodiaco più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox.

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è finalmente dalla tua parte, quindi l’amore procede a gonfie vele. Sul lavoro, hai voglia di cambiare qualcosa, ma prima devi capire bene come agire. E cosa fare!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sei un po’ stanco, cerca di evitare le situazioni imbarazzanti. Sul lavoro, hai bisogno di fermarti e rallentare un po’!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene il pomeriggio per i sentimenti, tra poco arriverà una bella notizia anche perché Venere non sarà più contraria. Sul lavoro, cerca di tenere sotto controllo le situazioni: le idee non ti mancano!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore lasciati andare a cuore aperto: forse ti toccherà tornare sui tuoi passi se hai deciso di chiudere una storia. Sul lavoro cerca di impegnarti di più, soprattutto se hai a che fare con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Leone.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se sei single da tempo lasciati andare all’amore: gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, qualcuno sta per risolvere un problema: soluzioni all’orizzonte per contratti e accordi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fine settimana interessante per i sentimenti. Sul lavoro, puoi avanzare delle richieste e i risultati arriveranno. Concentrati di più!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La giornata promette bene per l’amore, il Sole sarà presto dalla tua parte. Sul lavoro, tutto procede bene, ma hai dovuto fare i conti con molti cambiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore sei un po’ stanco, non riesci a trovare la voglia per fare nuovi incontri. Sul lavoro, la giornata è particolare: tutto va a rallentatore, ma presto qualcosa cambierà!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è dalla tua parte e venerdì il Sole sarà con te: lasciati andare in amore. Sul lavoro, cerca di controllare le spese: occhio, quindi, alla sfera economica!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buone notizie per l’amore: la Luna non è opposta, meglio ripartire, da mercoledì. Sul lavoro, le collaborazioni sono dietro l’angolo: la giornata è interessante per parlare di nuovi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è in opposizione e in amore la stanchezza si fa sentire. Sul lavoro, tutto non è possibile ora, quindi cerca di prendere tempo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Basta con le discussioni, lasciati andare alla passione e cerca di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, i cambiamenti sono possibili, ma occhio alla sfera economica: non essere frettoloso!