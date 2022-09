Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 settembre 2022: le previsioni segno per segno di oggi

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 settembre 2022. Ultimi giorni di settembre e adesso si fa davvero sul serio. Oggi è mercoledì e metà della settimana è passata, mancano pochi giorni al weekend e la voglia di rilassarsi un po’ è davvero sentita. Ma non siete curiosi di conoscere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna non è opposta, quindi in amore lasciati andare: il periodo è di recupero. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuterà a portare avanti un progetto!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è opposta e in amore c’è un po’ di confusione. Sul lavoro, devi essere sereno e tranquillo, almeno fino fine mese!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Il mese di ottobre sarà di passione, lasciati andare. Sul lavoro, hai bisogno di fare una scelta: cerca, però, di confrontarsi con chi ti sta attorno. Ascolta i consigli!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non essere frettoloso e rabbioso in amore, devi pensare un po’ di più. Sul lavoro, non ti arrabbiare: non risolvi niente, la miglior amica resta la calma!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è dissonante, quindi mantieni la calma e in amore cerca di parlare di più. Sul lavoro, non ti innervosire: inizierai a recuperare dal 30!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Con i nati sotto il segno dello Scorpione le cose vanno bene in amore. Sul lavoro, cerca di pensare al futuro e di fare qualcosa in più in vista di quello!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Lasciati andare in amore, riuscirai a trovare un giusto riferimento. Sul lavoro, occhio alle spese: hai bisogno di ritrovare il giusto equilibrio!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte, quindi l’amore promette bene: sei sicuramente più sincero con gli altri. Sul lavoro, cerca di recuperare un po’ di serenità prima di iniziare un nuovo progetto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Piccoli successi in amore, continua così. Sul lavoro, l’oroscopo è dalla tua parte, soprattutto se hai intenzione di iniziare un nuovo progetto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene l’amore, ma cerca di non tornare sul passato doloroso. Sul lavoro, tutto sarà più facile dal prossimo anno: forza, porta pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Dopodomani Venere torna dalla tua parte, quindi lasciati andare in amore. Sul lavoro, c’è chi vuole cambiare qualcosa: devi rimetterti in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore piano piano si riparte e si supera la crisi. Sul lavoro, progetti da varare, ma sei un po’ agitato. E questo non va bene!