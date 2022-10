Oroscopo Paolo Fox mercoledì 5 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di oggi

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 5 ottobre 2022. La prima settimana di ottobre è nel suo bel mezzo: è mercoledì, ma il tempo vola. Come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno riuscirà a incontrare l’anima gemella e a lasciarsi andare alle belle emozioni, senza troppe paure? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: C’è un po’ di tensione in amore, Venere è in opposizione, ma dal 23 sarà dalla tua parte. Sul lavoro, i progetti stanno andando a buon fine: continua così!

Oroscopo Paolo Fox Toro: C’è un po’ di agitazione nell’aria, la Luna è dissonante in amore, quindi devi mantenere la calma. Sul lavoro, sei un po’ stressato e hai veramente tanti impegni da portare avanti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La situazione sentimentale sta migliorando, una persona ti interessa e il cielo promette bene. Sul lavoro, sei un po’ stanco e stressato: sei nervoso, hai tanti impegni, ma presto i risultati li riuscirai a vedere!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi mantenere la calma perché presto dovrai fare una scelta importante in vista del futuro. Sul lavoro, tutto dipende da te e dalla tua volontà: Giove, però, è contrario e quindi occhio ai fastidi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è in opposizione, quindi in amore cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, la creatività non ti manca, ma occhio perché dal 23 di questo mese potrebbero esserci delle complicanze!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bene la situazione sentimentale, ma cerca di risolvere le discussioni. Sul lavoro, non ti fidare di tutti: ascolta le tue sensazioni, non sbagli!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è dalla tua parte, Venere e Marte sono in aspetto interessante, quindi lasciati andare alla passione. Sul lavoro, non puoi pretendere tutto e subito. Da tutti. Devi seguire le tue priorità!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore cerca di mantenere lontano le polemiche. Sul lavoro, le piccole proposte stanno per arrivare, ma devi valutare bene le nuove collaborazioni!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Il cielo promette bene in amore, gli incontri sono favoriti e saranno importanti per il futuro. Sul lavoro, la situazione astrologica è buona: hai voglia di ripartire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sei un po’ indeciso in amore, ma dal 23 avrai finalmente le idee chiare. Sul lavoro, c’è un po’ di agitazione e tensione con i colleghi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è nel tuo segno, ma occhio alle discussioni con il partner. Sul lavoro, bene i nuovi progetti, ma ti toccherà fare delle scelte in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: C’è un po’ di tensione nell’aria per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, invece, devi cercare di pianificare tutto al meglio, in vista delle prossime settimane. Che saranno importanti (e non poco).