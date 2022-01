Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 11 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è martedì, come sta andando il rietro dalle vacanze? Come andrà la giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata alquanto agitato per quanto riguarda le vostre questioni amorose. Certe un equilibro. Sul lavoro avete nuovi progetti in vista, per questo siete così fiduciosi nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si tratta di una giornata abbastanza importante per fare delle proposte che contano. Sul lavoro, avete molte idee che vi frullano nella testa, ponderate bene le vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi avete una bella carica vitale, nonostante le mille difficoltà. Sul lavoro fate le vostre scelte con calma e attenzione. Il giorno 13 la Luna transiterà nel vostro segno e vi porterà buone nuove.

Leggi anche: Oroscopo settimanale Simon and The Stars, le previsioni dal 3 al 9 gennaio 2022: anticipazioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, non è detto che manchi il sentimento, ma sicuramente molte cose so cambiate da un po’ di tempo. Gli affari, invece, sono un po’ in crisi o in revisione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi la Luna torna ad essere contraria per il vostro segno, se ci sono problemi in amore meglio procrastinare le discussioni. Sul lavoro, vi attende una situazione piuttosto pesante, cercate un cambiamento pacato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ecco una buona giornata per voi! Molti sono i pianeti attivi e le opportunità: farete anche scelte importanti. Sul lavoro periodo vantaggioso, spedite una lettera al capo o migliore i vostri rapporti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: state attenti alle storie d’amore in conflitto, certo le cose possono migliorare ma non subito. Sul lavoro non siete completamente convinti della situazione. Continuate a meditare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: necessaria una buona dose di cautela per i sentimenti nella giornata di oggi. Si avverte una situazione di distacco. C’è qualche complicazione sul lavoro, forse è lo zampino della Luna in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Coincidenza astrali molto favorevoli per tutti coloro che vogliono finalmente innamorarsi o dedicarsi ai sentimenti. I soldi non piovono dal cielo, e le spese da affrontare sono tante.

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati nel gioco: ecco chi sbancherà secondo gli astrologi tra Lotto, Gratta e Vinci e Lotteria Italia

Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: la situazione generale di questi giorni invita a fare qualcosa di più in amore, perché ne siete capaci e volenterosi. Sul lavoro, vi meraviglierete di quanto le situazioni più complicate possano diventare semplici.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: si deve fare di tutto per sfruttare questa situazione astrologica a metà: in amore qualche contrasto da rimandare a dopo il 13. Sul lavoro, cerate di risolvere quanto prima i vostri problemi e ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: oggi dovrete fare uno sforzo per essere positivi, e non lasciarvi prendere dal pessimismo. Sul tuo modo di lavorare non ci sono novità, tuttavia gli altri dovrebbero farti proposte più concrete.