Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: previsioni amore e lavoro segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre

Oggi è martedì ed è appena cominciata una nuova settimana. Anche se vi sembrerà che la giornata non è iniziata bene, ecco alcuni suggerimenti delle stelle per far sì che possa andare meglio. Quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna? E invece quelli meno fortunati? Se siete curiosi di saperlo, non ci resta che scoprirlo insieme con le previsioni del nostro amato astrologo Paolo Fox, estratte direttamente da DipiùTv!

Oroscopo Paolo Fox Ariete, Toro e Gemelli 12 dicembre

Oroscopo Ariete 12 dicembre: grazie alla Luna favorevole, oggi potrai fare una scelta molto importante per i tuoi sentimenti. Entro la fine del mese, potresti vivere l’amore in maniera molto più intensa. Sul lavoro sta per partire un progetto molto importante, ma ci sono alcuni ritardi, in ogni caso cerca di mantenere la calma. Non affidarti alle diete fai da te, piuttosto fatti seguire da un esperto.

Oroscopo Toro 12 dicembre: se devi chiarire qualcosa con il tuo partner, fallo oggi, finalmente la Luna non è più in opposizione. Se hai avuto dei contrasti con qualcuno, ora sei pronto a dire come la pensi davvero. In campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti. Buone notizie per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Gemelli 12 dicembre: devi ritrovare la voglia di amare, ma in questo mese ti consiglio di osservare piuttosto che agire. Oggi sarai un po’ preoccupato a causa della Luna in opposizione. Sul lavoro non hai più voglia di ripetere certe esperienze. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, Leone e Vergine 12 dicembre

Oroscopo Cancro 12 dicembre: in questi giorni sei particolarmente preso da una persona, evita di fissarti su storie d’amore impossibili, devi essere più concreto e razionale. Sul lavoro, ti consiglio di non fare passi azzardati e di essere molto prudente con il denaro. A fine giornata sarai molto stanco e affaticato.

Oroscopo Leone 12 dicembre: Venere è in aspetto nervoso, ma la Luna è favorevole, in ogni caso evita polemiche inutili. In questo week end ti sei stressato molto, è arrivato il momento di recuperare. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi a causa di un accordo, inoltre il compenso economico non è dei migliori. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Vergine 12 dicembre: non sprecare troppo tempo a riflettere su alcune cose, a volte dovresti prendere la vita in maniera più leggera. Oggi avrai qualche piccolo dubbio da chiarire. Sul lavoro dovrai superare dei contrasti entro la fine della giornata. Cerca di restare sereno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, Scorpione e Sagittario 12 dicembre

Oroscopo Bilancia 12 dicembre: se devi parlare di qualcosa con il tuo partner, fallo entro la giornata di domani. Se sei single e ti interessa qualcuno, forse sarebbe il caso di passare più tempo in sua compagnia. Sul lavoro hai molta energia, sfruttala al meglio! Cerca di dormire di più, ne hai bisogno.

Oroscopo Scorpione 12 dicembre: quella di oggi è una giornata migliore per i sentimenti e le storie d’amore nate da poco tempo, cresceranno molto. In questo periodo hai più feeling con le altre persone. In campo lavorativo, cerca di controllare le tue emozioni, non puoi prendertela per ogni cosa. Non strapazzarti troppo stasera, mi raccomando!

Oroscopo Sagittario 12 dicembre: questa giornata comincia proprio con il piede giusto grazie al Sole, Venere e Marte nel segno, ma fai attenzione alle relazioni parallele. Non fermare la tua creatività proprio in questo momento, avrai tante opportunità. In campo lavorativo, quella di oggi sarà una giornata molto positiva. Per quanto riguarda la tua salute, potresti iniziare delle diete disintossicanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci 12 dicembre

Oroscopo Capricorno 12 dicembre: comincia anche per te una fase interessante per i sentimenti, potrai vivere delle emozioni molto interessanti, soprattutto con le persone nate sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci. Sul lavoro hai più voglia di metterti in gioco. In serata potresti avere dei fastidi alle spalle.

Oroscopo Acquario 12 dicembre: oggi potrai parlare in modo chiaro ad una persona che sembra essere cambiata. Hai bisogno di svagarti un po’, organizza qualcosa di divertente. Sul lavoro potrebbero nascere delle polemiche per motivi molto futili. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Pesci 12 dicembre: oggi sarà molto faticoso gestire i tuoi rapporti interpersonali. In campo lavorativo potrebbero esserci delle dispute a causa di alcuni ritardi, inoltre i rapporti con i tuoi colleghi non sono dei migliori. A fine giornata sarai molto teso, hai bisogno di una pausa da tutto.