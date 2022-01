Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 15 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già sabato, il secondo di questo gennaio 2022. Come andrà la giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la mattina è migliore del pomeriggio ma cerca di non stancarti. Sul lavoro invece sei piuttosto agitato, vorresti maggiori garanzie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore potresti avere il piede in due scarpe, attenzione. Sul lavoro invece hai tante cose da fare, punta sull’organizzazione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la mattinata promette bene, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece attenzione alle spese, potresti avanzare una richiesta economica ai tuoi referenti.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il bell’ aspetto della Luna in questa giornate dà il via libera alle emozioni. Sul lavoro invece hai l’agenda piena, cerca di staccare la spina!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata interessante per i sentimenti, consiglio però cautela con il segno del Sagittario e dell’Acquario. Sul lavoro invece non perderti d’animo, le tue idee sono vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere in buon aspetto favorisce la nascita di belle emozioni, approfitta di questo magico momento. Sul lavoro invece se deve fare delle scelte o proporti, è il momento di agire.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore, soprattutto nelle ultime ore della giornata, cerca di non dare adito a inutili polemiche. Sul lavoro invece tutto può ripartire ora, attenzione con Ariete e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La luna in buon aspetto aumenterà il tuo fascino. Lavorativamente parlando invece non avere remore e se c’è qualcosa che non va fallo presente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore il pomeriggio è migliore della mattina e alla fine tutto andrà come deve. Sul lavoro invece dovrai fare una scelta importante entro fine aprile.

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la Luna nel pomeriggio sarà opposta, attenzione a piccolo disguidi. Sul lavoro invece possono arrivare delle riconferme ma non avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il buon aspetto della Luna al mattina favorisce le coppie che si vogliono bene.Sul lavoro invece se hai delle questioni in sospeso durante le prossime settimane si risolveranno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore sei un pò sbandato ultimamente, ma arriva una domenica davvero importante per i sentimenti. Sul lavoro invece il pomeriggio funziona meglio della mattina, in arrivo novità.