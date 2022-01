Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 21 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già venerdì e più di metà mese è passato. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, dopo le difficoltà arrivano nuove responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore cerca di mantenere la distanze dai problemi. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi legati alle finanze, ma fatti aiutare da chi ne capisce di più!

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene la giornata di domenica per parlare con una persona che non è stata molto chiara con te. Sul lavoro, forse nel passato hai sbagliato, ora bisogna recuperare terreno!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore non esagerare con le pretese, soprattutto il 25 e il 26 sarà difficile mantenere la calma. Sul lavoro, sei stanco e spossato!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere è dalla tua parte, la Luna è intrigante: belle emozioni in amore tra oggi e domani. Sul lavoro, è arrivato il momento di scegliere cosa fare davvero!

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore la giornata è interessante, bisogna approfittarne. Sul lavoro, domenica sarà importante per fare qualcosa di bello!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Lasciati andare all’amore, con i nati sotto il segno della Vergine e Capricorno potresti vivere belle emozioni. Sul lavoro, hai speso troppi soldi: cerca di rimanere le questioni finanziarie!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore c’è un po’ di stanchezza, non bisogna più giocare sulle ambiguità. Anzi, vanno chiarite le storie con Gemelli e Pesci. Sul lavoro, mantieni la calma perché la giornata è negativa!

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene, oggi si può parlare d’amore e fare incontri piacevoli. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove idee!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Domenica è la giornata giusta per farsi avanti in amore. Sul lavoro, ora hai voglia di parlare, sei molto creativo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna oggi e domani in amore può creare dei problemini. Sul lavoro, meglio rimandare alla prossima settimana situazioni importanti. Oggi vai un po’ a rallentatore!