Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 23 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già domenica e più di metà mese è passato. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è della stanchezza di troppo, forse hai problemi in famiglia. Sul lavoro, bisogna fare delle scelte nuove, forza!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene l’amore per le coppie che vogliono fare una scelta a lunga scadenza. Sul lavoro, bisogna risolvere un problema, magari anche del passato. Ma non temere: arriveranno belle notizie!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cielo che promette bene in amore, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, trasferimenti e cambiamenti in arrivo per i più giovani!

Leggi anche: Oroscopo 2022 Antonio Capitani, anticipazioni e cosa dicono le stelle: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi in amore non va tutto come vorresti, cerca di non complicare le cose. Sul lavoro, occhio a una persona che potrebbe creare dei problemi. Ci sono tensioni da allentare!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Domenica che promette bene per l’amore, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, le spese sono state troppe: occhio al settore finanziario!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai voglia di lasciarti andare all’amore, ma non farti sopraffare dalla pigrizia. Sul lavoro, quello che nasce ora potrebbe essere importante per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere è dissonante, ma la Luna presto sarà dalla tua parte e ti aiuterà in amore. Sul lavoro, cerca di andare avanti e di fare nuove scelte!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore la giornata è interessante, c’è serenità con il partner. Sul lavoro, è il momento di fare scelte perché presto arriveranno belle notizie!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è dalla tua parte e ora puoi superare ogni contrasto. Sul lavoro, bene la situazione astrologica: i giovani vogliono cambiare aria, magari anche andare all’estero!

Leggi anche: Oroscopo 2022 Paolo Fox, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: grafici e anticipazioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi in amore c’è della stanchezza, occhio soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e Ariete. Sul lavoro, i giovani possono iniziare un buon praticantato. In arrivo soldi e piccoli successi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è dalla tua parte, anche il Sole è con te: bene, quindi, l’amore. Sul lavoro, le proposte di ora sono fondamentali per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore se hai vissuto un problema nelle ultime 48 ore, adesso va meglio. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e il periodo non sarà più precario. Anzi, cerca di guardare al futuro con ottimismo e serenità!