Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 27 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è giovedì, mancano pochi giorni alla fine di gennaio e il weekend sta per bussare alle nostre porte. Non vedete l’ora di scoprire come andrà questa giornata? Chi riceverà una bella sorpresa?Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: torna finalmente una Luna favorevole per voi, momento intrigante per gli amanti. Sul lavoro, ancora troppi ostacoli dal vostro passato, continuate a meditare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna entrerà nel vostro segno oggi, ne gioverete sentendo molte più energie. Per il lavoro, i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi potreste essere in pena per una persona cara o il vostro partner. Siete finalmente usati da una fase di difficoltà sul lavoro, ma c’è ancora qualche tarlo.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: è un cielo purtroppo ancora molto confuso per l’amore e i sentimenti, il dubbio vi lacera. Già da tempo si stanno innescando dei cambiamenti sul lavoro, cavalcate l’onda!

Oroscopo Paolo Fox Leone: per l’amore la giornata è assolutamente promettente. Tanta la voglia di recuperare il tempo perduto. Nel pomeriggio il lavoro andrà meglio, cancellate il passato negativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: per almeno due giorni cercate di non prendere tutto di petto, fatevi scivolare le cose addosso. Sul lavoro, se avete fatto delle buone scelte in passato, ora arriveranno i tanto agognati premi.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: giornata stancate per voi questa, non sforzatevi, ”sonnecchiate” un poco in amore se potete. Siete in una fase importante sul lavoro, cercate di non perdere la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: giornata entusiasmante per i nuovi incontro, mood positivo fino all’inizio di febbraio. Se avete cause legali sulle spalle, le stelle vi aiuteranno a portarle a termine.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: avrete l’occasione di farvi avanti con qualcuno a cui tenete molto oggi. Sul lavoro non è il caso di lasciarsi sfuggire delle occasioni. Spingete sull’acceleratore.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi giornata interessante per gli incontri, favorite le relazioni occasionali. All’improvviso potreste ricevere una importante chiamata di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: ecco finalmente una giornata migliore, una situazione astrologica positiva che andrà avanti fino al 30. Il Sole nel segno garantisce anche un successo lavorativo personale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: il momento è altamente favorevole nei rapporti con gli altri, potreste anche vincere sulle decisioni importanti. Sul lavoro oggi dovrete aiutare qualcuno o riparare un danno.