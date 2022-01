Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022: i segni fortunati del giorno e le previsioni per domani

Oroscopo 29 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è giovedì, mancano pochi giorni alla fine di gennaio e il weekend sta per bussare alle nostre porte. Non vedete l’ora di scoprire come andrà questa giornata? Chi riceverà una bella sorpresa?Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: il fine settimana che si avvicina potrebbe essere molto polemico per voi, e problematico con il partner. Periodo, invece, molto interessante per fare investimenti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi sono tanti i pianeti favorevoli, potrete ritornare ad amare meglio di prima. Belle notizie per tutti coloro che hanno delle attività in proprio da libero professionista.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la mattinata è un po’ sottotono, ma poi nel pomeriggio riuscite a recuperare tutto. Sul lavoro non mancheranno le buone idee per tentare di risolvere qualche problema passato.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: situazione astrologica molto strana per questi ultimi giorni della settimana, prendete questi giorni con le pinze. Sul lavoro, molte cose si sistemeranno già a partire dalla metà di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: siete voi a gestire il rapporto con il vostro partner amato, dunque non perdete le staffe. Periodo estremamente favorevole per tutti coloro che dovranno iniziare un nuovo lavoro o incarico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: nel pomeriggio di oggi vi aspetta una nuova vitalità inaspettata in amore. Soluzioni in arrivo sul lavoro se avete avuto problemi nel passato.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: non è un granché questo fine settimana per voi, se ci sono state polemiche fate attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sabato intrigante in vista, soprattutto nei rapporti con Capricorno o Vergine. Sul lavoro, le nuove collaborazioni stentano a partire, dovrete dare una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Un finale di mese molto curioso ma intrigante per voi, qualcosa però ancora vi trattiene nel passato. In vista di febbraio, sul lavoro, pensate a qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il mese di gennaio finisce con una bella congiunzione astrale per voi, saranno giorni decisamente importanti. Giornata positiva sul lavoro, un po’ per tutto, sfruttatela.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: l’amore ne gioverà sicuramente in questi giorni di gennaio, dovete solo cogliere le occasioni al volo. Molti ostacoli, sul lavoro, verranno superati, ma attenzione a non fare troppa confusione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la situazione astrologica di oggi potrebbe migliorare nettamente i rapporti con il vostro partner. Sul lavoro, stelle agitate ma in positivo: potrebbero affacciarsi nuove opportunità.