Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Pasqua 2023. Ci siamo, la Pasqua è vicina e finalmente sarà possibile staccare per un po’ la spina dagli impegni lavorativi! I bambini vanno matti per le uova di cioccolato e vedere i loro visi riempirsi di gioia quando scartano le sorprese è sempre una grande festa. Voi avete già comperato le golosissime uova di Pasqua? Anche se in vista delle festività gli impegni non smettono di dettare il ritmo delle nostre giornate, scommetto che tra un’attività e l’altra siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle in questa giornata di festa! Quali saranno i segni maggiormente fortunati a Pasqua? Come andranno amore e lavoro? Scopriamo tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox e Branko aprile 2023: le previsioni segno per segno

Le previsioni di Paolo Fox per Pasqua: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: L’energia in questo periodo non ti mancherà ma cerca di non dare un peso eccessivo alle opinioni altrui. In queste festività alcuni nodi verranno al pettine e i dubbi saranno pronti a fare capolino nella tua mente. Tuttavia, non farti prendere dal panico ma lavora sodo per ottenere i tuoi obiettivi. Alla fine ogni sforzo sarà premiato.

Oroscopo Toro: La Pasqua sarà foriera di belle emozioni, le nuove conoscenze hanno una marcia in più e sarà possibile, dopo tanto tempo, lasciarsi andare ai sentimenti. Attenzione solo agli amori non corrisposti, se ti accorgi che qualcuno non ricambia le tue attenzioni passa oltre senza pensarci due volte.

Oroscopo Gemelli: Grandi soddisfazioni in arrivo! Chi ha da poco intrapreso un nuovo progetto, nonostante le iniziali reticenze, sarà contento delle scelte fatte. In amore il cuore torna a battere, favoriti i single ma se sei in dubbio tra due persone attenzione a non tenere il piede in due scarpe.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: Cielo davvero interessante per l’amore, la ritrovata serenità ti permette di lasciarti andare ai sentimenti senza pensare pianificare troppo il futuro. Anche il lavoro procede bene, la sfera professionale conoscerà una svolta! In questo periodo le tue intuizioni valgono doppio quindi abbi il coraggio di portarle avanti dimostrando a capi e referenti il tuo valore e le tue capacità.

Oroscopo Leone: Bel momento per i sentimenti, la primavera ha risvegliato la tua voglia di amare e finalmente hai ritrovato una certa serenità con il partner. Approfitta quindi di questi giorni di festa per organizzare qualcosa di piacevole e romantico. Come una piantina, anche l’amore ha bisogno di essere innaffiato giorno dopo giorno.

Oroscopo Vergine: Hai delle buone potenzialità ma devi lavorare sodo affinché gli obiettivi che ti sei posto vadano a buon fine! Credi maggiormente in te stesso e nel tuo valore senza dare troppo peso alle opinioni altrui. Buon momento per i sentimenti, abbi il coraggio di buttarti e non te ne pentirai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci riserveranno le stelle a Pasqua? L’oroscopo per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Ultimamente il lavoro ti assorbe, la tua agenda è piena! Se senti di non riuscire a tenere tutto sotto controllo come vorresti non esitare a chiedere l’aiuto di un collega fidato. Ci saranno dei contrattempi ma cerca di non perdere le staffe. Soprattutto non riversare i malumori lavorativi nella coppia, altrimenti il partner ne potrebbe risentire.

Oroscopo Scorpione: C’è aria di cambiamento e novità e voi sarete pronti ad accoglierla! Le sfide non ti spaventano, sai quanto vali e sei pronto a dimostrarlo. In amore, invece, c’è un po’ di agitazione e sarà bene non tirare troppo la corda. Un compromesso è la soluzione ideale per ritrovare un certo equilibrio con la propria dolce metà.

Oroscopo Sagittario: Sei determinato e questa dote in ufficio è particolarmente apprezzato. Quando ti metti in testa una cosa lavori sodo pur di raggiungerla ma a volte, soprattutto in amore, essere così cocciuti potrebbe rivelarsi controproducente. Cerca di ammorbidire i tuoi punti critici e tutto andrà per il verso giusto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Sul lavoro la stanchezza accumulata si fa sentire e il desiderio di riposarsi è davvero sentito. Quale migliore occasione per farlo se non le vacanze pasquali? Concediti del tempo per te e sarai più forte di prima. Bene i sentimenti, i giovani alle prime esperienze sono favoriti, emozioni speciali in vista!

Oroscopo Acquario: In questi giorni sei un pochino teso e nervoso. A preoccuparti alcune questioni legate al futuro ma cerca di analizzare le cose da diversi punti di vista e soprattutto non agitarti per delle questioni che si possono risolvere facilmente. Il partner ti starà vicino offrendoti tutto il sostegno necessario ma attenzione a qualche parola di troppo detta in un momento di rabbia.

Oroscopo Pesci: La situazione astrologica è davvero positiva, molto pianeti sono a favore! Una rinnovata forza pervade il tuo animo rendendo semplici anche qui compiti che fino a poco fa ti sembravano inespugnabili. In amore invece, le conoscenze hanno bisogno di una fase di rodaggio ma attenzione alla gelosia, potrebbe creare attriti non facili da gestire.