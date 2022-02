Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi 17 febbraio 2022: ecco cosa dicono le stelle

Oroscopo 17 febbraio 2022 di Paolo Fox. E’ inverno inoltrato ormai, e le temperatura rigide di questi giorni ce lo ricordano ogni volta che mettiamo il naso fuori di casa. Il fine settimana sembra ancora essere lontano, ma in realtà non è cosi. Un altro piccolo sforzo e potremo godere di un po’ di pace e relax. Ma, innanzitutto, c’è questa nuova fantastica giornata che ci attende, giovedì 17 febbraio. E quale miglior modo di affrontarla se non con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Ecco a voi le anticipazioni di oggi direttamente estratte dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: forti cambiamenti in vista per le coppie che hanno avuto problemi di cuore nel passato. Sul lavoro, invece, grande voglia di recuperare faccende passate non ancora risolte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa è una giornata che parte con il piede giusto, sappiate sfruttarla a dovere. Concentratevi solo sulle cose importanti sul lavoro, lasciate perdere il resto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: alcuni conflitti con il partner nella mattinata, meglio rimanere a domani le discussioni. Possibile promozione in vista per chi ha un lavoro da dipendente.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: situazione fiacca in amore, bisognerà attendere i primi giorni di marzo per ritrovare la carica emotiva. Le stelle favoriscono i progetti innovativi sul lavoro, attenzione però ai passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: nel prossimo fine settimana parlate chiaramente con il vostro partner, a causa di Mercurio in opposizione. Sul lavoro vi sentite messi da parte, ancora perdite di denaro. Dovete stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi avete la Luna nel vostro segno, potrete appianare le divergenze in amore, sfruttatela! Nella vita professionale c’è un progetto importante da varare, rivedete o riscrivete i vostri accordi.

Oroscopo 17 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in amore i fine settimana di febbraio sono un po’ pesanti da sopportare, resistete fino al prossimo mese. Sul lavoro le relazioni sono parimenti importanti: nuovi importanti contatti in vista.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi e domani la Luna vi favorisce in amore miei cari scarponcini, lunedì 21 sarà precisamente nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro potete avanza delle richieste per nuove collaborazioni fruttuose.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: un amore importante è pronto a nascere, non siate scettici e non inibite Venere. Sul lavoro, invece, oggi siete un po’ nervosi, non fate passi falsi.

Oroscopo 17 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in questi giorni avrete una Luna dalla vostra parte, sarete gioiosi e propositivi nei confronti di chi vi sta intorno. Sul lavoro, potete fare qualcosa in più nella giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: l’amore è positivo, perché la Luna è attiva nel vostro segno, sfruttate questa giornata. Sul lavoro è un ottimo periodo per valutare nuove proposte e avventure economiche.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: oggi la Luna non sarà dalla vostra parte, attenti ai rapporti amorosi che nel passato non sono finiti nel migliore dei modi. Periodo estremamente stimolante sul lavoro, fate però le scelte giuste.