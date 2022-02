Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi 19 febbraio 2022: tutto quello che ci riservano le stelle

Oroscopo 19 febbraio 2022 di Paolo Fox. Siamo ormai nel bel mezzo del week-end e, come al solito nella vita, c’è chi lavoro e c’è chi riposta. La giornata è promettente, e chi ha del tempo libero potrà dedicarsi alle attività che maggiormente lo fanno stare bene. Oggi è sabato 19 febbraio, ancora inverno, ancora freddo, ma la primavera e la rinascita non sono lontane. Nel frattempo, cerchiamo di vivere al meglio la giornata di oggi grazie ai consigli del noto astrologo Paolo Fox e le sue previsioni dell’oroscopo. Siete pronti? Ecco un approfondimento estratto direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la Luna è opposta e ciò potrebbe generare fastidi e stanchezze. Sul lavoro state attenti dal punto di vista economico, specie se ci sono state delle difficoltà di recente, non fate il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo fine settimana potreste fare un ottimo incontro amoroso, non sottovalutatelo. Sul lavoro potreste riprendere un progetto, ma Mercurio è in dissonanza e mette in guardia sulle questioni di soldi almeno fino al 10 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Buono l’amore in questo fine settimana: state vicini alle persone che vi piacciono. E’ il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro, coltivate perciò contatti e affari.

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: State attenti in amore, dosate le parole per evitare di riportare a galla discrepanze. Sul lavoro non sottovalutate proposte che invitano al cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione alla noia in amore, le storie che sono nate da un po’ potrebbero essere messe alla prova dalla routine. Buone intuizioni sul lavoro però forse dovete liberarvi di un peso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se avete avuto molti problemi con il partner questo è il momento buono per cercare di risolvere. Sul lavoro dovete pensare a cambiamenti in positivo, potrebbe arrivare qualcosa anche questa settimana.

Oroscopo 19 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi la chiarezza sarà indicativa in tutti i rapporti. Se qualcosa non ti piace è inutile continuare. Se sul lavoro avete avuto problemi potrete risolverli presto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il fine settimana si professa intrigante in amore, soprattutto per chi ha relazione da molto. Buono il lavoro, il 22 arriverà una risposta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore non sembra complicato, il fine settimana potrebbe dare qualcosa in più. Sul lavoro questo è il momento giusto per chiudere ciò che non ti interessa più o per fare una pausa di riflessione.

Oroscopo 19 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Dovete farvi valere. Se siete single da un po’ potreste incontrare un nuovo amore. Sul lavoro forse è il caso di accantonare i sogni: in genere siete persone realiste, però oggi siete un po’ malinconici.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Finalmente si sbloccano quelle emozioni, in amore, che vi hanno lasciato per molto sotto pressione. La situazione sul lavoro è molto buona per chi lavora in proprio, specie se cercate di portare avanti progetti già da un mese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore dovete cercare di evitare gli scontri e rilassavi. Entro martedì potrete vedere una persona cara. Buono il lavoro, in arrivo un periodo migliore del precedente.