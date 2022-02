Oroscopo Paolo Fox per oggi 20 febbraio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo 20 febbraio 2022 di Paolo Fox. La domenica è dolce, allegra, leggiadra e spensierata, sebbene non per tutti, poiché alcuni di voi saranno al lavoro anche oggi. Tuttavia, come ci ricorda il grande poeta nel suo ”Il sabato del villaggio”, è meno dolce del sabato stesso, poiché sulla domenica aleggia già lo spettro della settimana che inizierà: nuovi impegni, nuove scadenze e ritorno al lavoro. Ma niente paura! La giornata è appena iniziata, e avrete tutto il tempo per rilassarvi. Vediamo come affrontarla al meglio con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Ecco a voi l’approfondimento direttamente estratto dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Luna opposta in amore, questo potrebbe portare delle piccole tensioni, rimandate a sabato ogni questione. Sul lavoro c’è un progetto in arrivo con la persona giusta: marzo sarà un mese importante.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ancora una giornata piuttosto interessante, se ci sono delle dispute, però, è bene chiarire proprio oggi. Sul lavoro c’è ancora qualche problema di soldi, non è una novità ma se c’è un accordo da concludere è bene farlo oggi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi urge che vi diate da fare, specie se c’è qualcuno che vi interessa. Sul lavoro potreste voler far valere le vostre richieste se un rapporto lavorativo sta per finire o dovete eseguire un rinnovo entro 3 mesi.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se c’è qualche disaccordo di coppia è bene lasciarsi scivolare le cose addosso. Sul lavoro ci sono delle piccole complicazioni che però possono essere risolte entro poche settimane: se lavorate anche di domenica evitate di sollevare polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi è un buon giorno per pensare all’amore. Se ci sono grandi discussione è bene risolvere prima dell’arrivo di marzo. Sul lavoro dovete programmare ora i cambiamenti anche se sono stati indipendenti dalla vostra volontà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La situazione è interessante per l’amore: un’amicizia potrebbe evolversi in qualcos’altro. Non pensate al lavoro, c’è qualche problema con il capo. Attenzione ai Pesci.

Oroscopo 20 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Finalmente una buona giornata in amore, la Luna è nel vostro segno e vi invita alla riflessione. Sul lavoro anche non è male, possibilità di recupero in vista. Progetti da portare avanti dal prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: L’amore è intrigante per i prossimi tre giorni: valutate bene le varie situazione, potrebbe nascere una bella storia. Sul lavoro si possono fare bei progetti, ma non troppo costosi. Dovete risolvere un piccolo contenzioso, ma dal 10 marzo si riparte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore potrebbe tornare protagonista; fate qualche programma di ciò che desiderate. Sul lavoro non trascurate i contatti, avete una forte capacità di azione.

Oroscopo 20 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Domenica sottotono in amore: colpa della Luna dissonante che potrebbe provocare qualche piccolo disagio. Sul lavoro siete distratti, ma oggi ci vuole attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è in buon aspetto e questo è un bene per i sentimenti: ancora meglio se frequentate Bilancia o Gemelli. I rapporti professionali sono da rivedere, avete però una grande volontà di azione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore si avvicina un periodo migliore, buona la situazione anche per chi ha vissuto una crisi. Ricordate però che è difficile che le persone cambino, se c’è troppo disaccordo forse è meglio prendere le distanze. Sul lavoro dovete recuperare la stabilità, ma la situazione si muove a vostro favore. C’è la possibilità di fare qualcosa di nuovo.