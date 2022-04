Oroscopo Paolo Fox per oggi 23 aprile: le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 23 aprile 2022. Siamo finalmente arrivati a sabato. Chissà cosa ci attende in questa giornata di fine Aprile. Noi come sempre siamo pronti per aggiornarvi del corso delle nostre stelle. Le previsioni del magnifico Paolo Fox sono pronte per farvi iniziare questa giornata al meglio. Ecco per voi un estratto delle parole del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sei molto preso intellettualmente da una persona. Sul lavoro invece sei bravo in ciò che fai ma la fatica inizia a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se vivi una storia ufficiosa in questi giorni potresti essere sul filo del rasoio. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti vivere delle emozioni intriganti, lasciati andare! Sul lavoro invece la giornata è faticosa ma i tuoi sforzi saranno premiati.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi prendere una decisione, o dentro o fuori. Sul lavoro invece hai voglia di metterti in gioco, favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Vivi le emozioni giorno per giorno e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Sul lavoro invece cerca di non affaticarti e fai solo le cose necessarie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore c’è qualche tensione, consiglio prudenza fino a lunedì. Sul lavoro invece non pensare che vogliano metterti da parte, non è così.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore questi giorni sono preziosi per fare dei buoni incontri. Sul lavoro invece le stelle ti proteggono ma anche tu devi fare la tua parte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Se hai qualcuno nel cuore fatti avanti! Sul lavoro invece non esitare ad avanzare delle richieste ma attenzione al denaro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi è una giornata un po’ strana per i sentimenti, meglio rimanere un po’ in campana. Sul lavoro invece sii tempestivo nel prendere le decisioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore i rapporti di lunga data potrebbero andare incontro a qualche tensione. Sul lavoro invece ci vuole un po’ di tempo per fare in modo che le cose si sblocchino.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore sarai maggiormente benevolo e ben disposto verso gli altri. Sul lavoro invece belle novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore torna la fiducia verso il partner e questo ti farà sentire bene. Sul lavoro invece non dare adito a malintesi e controlla le spese.