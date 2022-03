Oroscopo Paolo Fox per oggi 25 marzo: tutto quello che ci riservano le stelle

Previsioni Paolo Fox di oggi, 25 marzo 2022. Un’altra settimana sta finalmente per finire: niente di meglio che del buon relax per poter ricaricare le energie! Speriamo che il fine settimana vi porti delle belle sorprese e che il tempo ci consenta di poter fare delle belle passeggiate. Intanto occupiamoci di oggi e vediamo cosa succederà: come? Semplice, grazie al mago e mentore delle stelle, Paolo Fox. Ecco a voi l’oroscopo aggiornato segno per segno direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore, oggi la giornata parte con qualche dubbio. Sul lavoro invece inizi a sentire un pò di stanchezza, cerca di fare le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata sarà soddisfacente! Sul lavoro invece alcuni progetti partono a rallentatore, devi recuperare il tempo perso!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Oggi sei Forte e domani con la Luna favorevole lo sarai ancora di più. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle novità, tieniti pronto!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, la Luna opposta di oggi invita alla prudenza. Sul lavoro invece ben vengano le novità ma attenzione a gestirle in modo adeguato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se hai qualcosa da dire al partner agisci entro oggi ma con tatto. Sul lavoro invece sei in una fase di recupero ma devi rivedere i conti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore se il partner oggi non ti dà retta, potresti andare su tutte le furie. Sul lavoro invece c’è una certa insofferenza, il periodo appena trascorso è stato piuttosto stancante.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore adesso le cose vanno meglio, soprattutto per le coppie di lunga data. Sul lavoro invece è possibile che si registrino delle polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore i prossimi due giorni saranno interessanti, sii ricettivo! Sul lavoro invece è possibile siglare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore oggi la vitalità è in crescita, sfruttala per fare una sorpresa al partner. Sul lavoro invece oggi sono possibili soluzioni: dai spazi ai nuovi progetti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Belle emozioni per il cuore grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece hai una buona energia e sei bravo ad indirizzarla in progetti costruttivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore, la Luna nel segno ti farà apparire agli occhi del partner chiaro e determinato. Sul lavoro invece se devi prendere una decisione importante non indugiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore se ultimamente ci sono stati de problemi oggi è possibile recuperare. Sul lavoro invece hai delle intuizioni vincenti ma tieniti lontani dalle complicazioni.