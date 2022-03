Oroscopo Paolo Fox per oggi 27 marzo: tutto quello che ci riservano le stelle

Previsioni Paolo Fox di oggi, 27 marzo 2022. Finalmente è domenica, l’ultima del mese di marzo e la seconda della primavera! Oggi gli studenti e molti lavoratori potranno ricaricare le energie dedicandosi a del sano relax, in casa o all’aria aperta. Ma cosa ha in serbo per noi il Destino? Per fortuna possiamo scoprire cosa dicono le stelle grazie al grande astrologo Paolo Fox,. Ecco a voi l’oroscopo aggiornato segno per segno direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata interessante in amore: la Luna è favorevole e può farvi ottenere qualcosa in più. Anche sul lavoro la giornata è buona, specie per chi lavora a provvigione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la situazione sembra andare meglio: ancora qualche piccolo litigio, ma dalla prima settimana di aprile va meglio. Sul lavoro è giunto il momento di analizzare ciò di cui avete bisogno: non date retta a chi non conoscete bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Oggi avete più voglia di amare, ma siete sempre molto critici e ciò vi rende ironici a livello esagerato. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi, ma arriveranno anche gratificazioni.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore va meglio oggi rispetto alle ultime 48 ore. Sul lavoro la situazione è un po’ polemica, state alla larga dalle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore non è al massimo oggi: Luna opposta che provoca dei disagi. Sul lavoro dovete mettere in chiaro certe situazioni e rivedere un contratto o un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Dovete fare le vostre scelte, ma nel farle coinvolgete chi amate. Non rimandate nulla al 29 e 31. Sul lavoro la situazione va meglio, state finalmente superando lo stress.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ottimo l’amore con Luna, Marte e Venere favorevoli. Sul lavoro state pensando a un nuovo percorso, soprattutto i giovani potrebbero trovarsi ad affrontare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore oggi c’è nervosismo e stanchezza. Se cercate cambiamenti o miglioramenti sul lavoro potrebbero arrivare belle sorprese alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non fermatevi in amore, ponete nuove basi! Le spese sono ancora un tasto dolente, ma è il momento giusto di fare qualcosa di nuovo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Avvicinate quella persona che vi piace e fatelo con qualsiasi mezzo! Sul lavoro ci sono piccoli ritardi pe colpa del Sole dissonante. A fine mese qualcosa di più in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: E’ il momento di parlare chiaro, sfruttate la Luna nel vostro segno, ma attenti all’Ariete.Avete tanta voglia di fare sul lavoro, ma avete troppa fretta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Le giornate vi invitano all’azione: potete testare la tenuta dei sentimenti. Sul lavoro potreste avere problemi con le proprietà, potrebbero però arrivare anche le soluzioni.