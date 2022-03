Oroscopo Paolo Fox per oggi 3 marzo: cosa ci riservano le stelle? Scopriamolo insieme

Previsioni Paolo Fox di oggi, 3 marzo 2022. Siamo a giovedì, la settimana è prossima alla fine: finalmente arriverà l’agognato weekend, momento nel quale molti potranno riposarsi. C’è da fare solo un piccolo sforzo che per alcuni sarà più pesante che per altri. Intanto, giorno dopo giorno, le ore di luce si allungano e si avvicina la primavera. Intanto cerchiamo di scoprire cosa accadrà nella giornata di giovedì 3 febbraio 2022: a chi le stelle sorrideranno? Quali saranno gli eventi più interessanti? Scopriamo qualcosa in più grazie alle previsioni dell’amatissimo astrologo Paolo Fox, riportate direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Quest’oggi siete molto attivi: bene. E’ il momento opportuno per avvicinare qualcuno che vi interessa. Buono il lavoro: proprio in questi giorni potreste ricevere qualche buona conferma… il che arriva a fagiolo, dato che avete appena passato un periodo difficile.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Siete davvero carichi in amore: proprio una bella dose di vitalità. E’ in arrivo il transito positivo di Venere (martedì): speriamo ci sia una nuova relazione da poter vivere al massimo. Calma sul lavoro: è necessario prendersi il tempo che serve, altrimenti vi caricate di troppi rischi e perdete tempo: ciò porta problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna dissonante in amore: fate attenzione, potrebbero ritornare vecchie tensioni. Cercate di dimenticarle. Sul lavoro potrebbe esserci aria di cambiamento, almeno se lavorate in proprio: in arrivo una piccola occasione.

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore promette bene: tra qualche giorno avrete Venere favorevole e potrete esprimere i vostri sentimenti. Interessante anche il lavoro: avete voglia di rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siate sinceri in amore, senza temere nulla: la situazione è migliore (anche nel fine settimana). Nervosismo sul lavoro: c’è qualcuno che sta cercando di recuperare un ruolo e chi ha avuto una nuova nomina che lo impegna molto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Calma in amore, riflettete: avete Sole, Luna e Giove in opposizione. Evitate discussioni che potreste risolvere tra qualche giorno. Sul lavoro potreste ricevere una collaborazione.

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: C’è aria di cambiamento in amore: la situazione vi invita a fare nuovi incontri e le amicizie potrebbero essere interessanti. Il cambiamento è anche sul lavoro: potrebbero esserci delle modifiche di gruppo o il cambiamento di un capo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: C’è chiarezza nella storia d’amore? Se non è così forse entro domenica dovrete chiedere spiegazioni. Sul lavoro vi sentite afflitti: negli ultimi mesi ci sono state diverse difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Siete stanchi in amore, ma dovete tenere sotto controllo il momento. Anche sul lavoro avete bisogno di recupero di serenità interiore: potete recuperare con un socio eppure c’è qualcosa che vi turba.

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere favorevole in amore: ottimo per le coppie che si vogliono bene che possono fare progetti per il futuro. Sul lavoro state recuperando moltissimo: continuate così!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la situazione è abbastanza positiva: in arrivo una svolta domenica, con Venere e Marte nel segno. Sul lavoro dovete cambiare qualcosa e con determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Un passo alla volta state abbandonando il disagio in amore: siate attenti alle relazione che instaurate in questo periodo, potrebbero dare i loro frutti il prossimo mese. Sul lavoro dovete essere pazienti e diplomatici.