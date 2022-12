Oroscopo Paolo Fox per oggi domenica 4 dicembre 2022: amore e lavoro secondo le stelle

Oroscopo Paolo Fox domenica 4 dicembre 2022. Cosa c’è di meglio di una bella domenica invernale per staccare un po’ dalla frenesia continua della settimana? E se quella domenica fosse a dicembre? Con tutto il tepore e il profumo del Natale che avanza, le strade illuminate, i negozi aperti, i bambini che scrivono le letterine e Babbo Natale e tutti i regali già pronti per la consegna? Sembra un sogno, in realtà è la giornata di oggi, domenica 4 dicembre, e per le strade c’è tanta frenesia, attesa e, soprattutto, una lieta atmosfera. Manca solamente una cosa per completare questa stupenda giornata domenicale, e cioè sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: non c’è niente di meglio che trascorrere una bella domenica in compagnia del proprio partner, non trascurate questi momenti così importanti per la coppia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa di positivo nell’aria, forse è la Luna che sta iniziando il suo transito nel vostro segno, non lasciatevela sfuggire. Il lavoro prosegue placido, novità a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non date mai per scontati i vostri sentimenti, possono cambiare da una settimana all’altra, vanno solamente coltivati. Il lavoro vi assorbe troppo ultimamente, state trascurando il partner.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: siete come una falena in cerca di una luce, siete attratti da troppe cose, dovete mantenere la stabilità emotiva. Attenti ad alcune malelingue da parte dei vostri colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi cercate di prendervi cura di voi stessi, e anche del vostro partner, magari con una gitarella fuori porta. Promozioni in vista sul lavoro, ma c’è ancora tanto da fare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: giornata in calo per i cuori solitari, avreste proprio bisogno di qualcuno con cui condividere questi momenti. Intanto, però il lavoro va a gonfie vele.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: un calo emotivo che andrà avanti fino a fine mese, fin quando la Luna non tornerà nuovamente a sorridervi. Attenti sul lavoro a non lasciarvi troppo andare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la cosa più importante nei sentimenti è rimanere sé stessi, ed essere sinceri con chiunque: questo è fondamentale anche per la salute. I lavoratori dipendenti stanno attraversando un momento delicato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: offuscamento emotivo e tanti dubbi, lasciate scorrere il tempo, alcune risposte arriveranno da sole, senza fretta alcuna. Avete la fortuna di fare un lavoro che vi stimola e vi mantiene attici, bene così!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: per i cuori solitari di questo segno, le vacanze di Natale possono portare delle piacevoli novità dal punto di vista emotivo. Il lavoro? Meglio accantonarlo durante le feste, rischiate il burnout.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: siete ancora troppo ancorati a qualche situazione del passato, cercate di concentrarvi sul vostro presente. Non lasciatevi sfuggire le prossime occasioni lavorative in vista per i primi mesi dell’anno nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete romantici e turbolenti, l’equilibrio emotivo non vi appartiene, e questo non ‘ necessariamente una pecca. Sul lavoro, però, cercate di non strafare.