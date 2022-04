Oroscopo Paolo Fox per oggi giovedì 14 aprile: cosa ci riservano le stelle?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 14 aprile 2022. Siamo a giovedì, il fine settimana è sempre più vicino. Ancora un piccolo sforzo e poi potremo rilassarci e ricaricare le batterie. Sicuramente un buon modo per iniziare la giornata è dare un’occhiata alle previsioni segno per segno: l’amore e il lavoro come andranno? Non resta che scoprirlo insieme al celeberrimo astrologo Paolo Fox! Ecco un estratto per voi dal settimanale ‘DiPiù’. Iniziamo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Le prossime ore sono benedette dalle stelle: un amore può nascere facilmente e un’amicizia può diventare qualcosa di più. Sul lavoro inizierà una buona settimana, avanzate le vostre proposte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi siete di umore cupo e potrebbero esserci tensioni nella coppia. Così così anche il lavoro: avete l’impressione di fare troppo ed essere pagati poco o che qualcuno si prenda troppe libertà con voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Siete molto complici in amore, ma oggi c’è qualche dubbio. Il lavoro non è di facile gestione: fatevi consigliare, specie se si parla di un nuovo lavoro. La situazione migliora.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Convincere qualcuno che siete la persona adatta dipende da voi, ma se vi piace cominciate a provare a conquistarlo/a. E’ prevista una scossa sul lavoro: vecchi problemi vengono risolti, ma se siete in società potreste pensare di ricominciare da capo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi è un giorno di chiarezza e di buoni incontri promettenti. Sul lavoro è in arrivo una scelta importante entro fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Attenzione in amore, potreste rimettere in crisi un rapporto o non poter passare del tempo con chi amate. Sul lavoro chi è impiegato vuole andare via.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Forse sono tornati dissapori che avevate superato, oggi siete sul piede di guerra. C’è qualche pasticcio sul lavoro, oggi avete poca voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: L’amore promette bene nelle prossime ore: approfondisci le conoscenze, sarai più di un amico. Attenzione sul lavoro, soprattutto a Toro e Acquario. Non fidatevi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non pensate al passato e non rimpiangetelo: vi aspetta una passione entro la fine del mese. Spedite i curricula oggi, le occasioni per chi è alle prime esperienze sono in arrivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Grande successo in vista per nuovi incontri amorosi. Ottime le prospettive sul lavoro, potrete anche rimediare a scelte troppo frettolose.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Vi sentite preoccupati in amore. C’è ancora qualche disputa. Se lavorate in proprio dovrete fare qualche piccola modifica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Siate prudenti in amore e non fatevi prendere dall’entusiasmo. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi sviluppi interessanti, Buone prospettive di guadagno.