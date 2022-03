Oroscopo Paolo Fox per oggi mercoledì 23 marzo: tutto quello che ci riservano le stelle

Previsioni Paolo Fox di oggi, 23 marzo 2022. Un mercoledì che ha già il sapore del fine settimana. Siamo nel bel mezzo del lavoro consueto, ma il peggio è passato: ora bisogna tenere duro solamente fino a domani, poi potremo rilassarci. Intanto, scopriamo insieme come andrà la giornata di oggi grazie alle previsioni astrali del mago e mentore delle stelle, Paolo Fox. Ecco a voi l’oroscopo aggiornato segno per segno direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Arrivano delle opportunità in amore grazie alla Luna positiva. Sul lavoro ci sono buone prospettive, attenzione però ad affrontare con attenzione un cambiamento o un incarico.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Giornata importante in amore, venerdì potrebbe arrivare una risposta. Potrebbero giugnere anche delle svolte improvvise, tutto dipende dal tipo di lavoro. Cautela nelle dispute legali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna in opposizione in amore, le soluzioni potrebbero non essere semplici. Sul lavoro dovete risolvere un problema economico.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Va bene essere disponibili in amore, ma è necessario fare anche il primo passo. Aprile sarà un buon mese per l’amore. Sul lavoro è la volta di dare vigore a un nuovo progetto, superate la noia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna torna finalmente favorevole in amore. Potrebbero arrivare novità sul lavoro, i dubbi potrebbero essere risolti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Tenetevi alla larga dalle situazioni complicate, almeno per due giorni: oggi la Luna è dissonante in amore. Se sei un dipendete che aspetta una risposta devi essere paziente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore devono stare attente le persone in coppia da tanto, soprattutto se c’è della noia. Se lavorate in proprio potreste avere dei guadagni extra.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Siete molto vitali, questi giorni più che mai. Siate prudenti sul lavoro e ricordate che ciò che lasciate è perso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Buono oggi l’amore con la Luna nel vostro segno. Ci sono delle novità in arrivo nelle prossime settimane sul versante del lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Siete molto vitali, ciò può avere ottimi riflessi sull’amore. Siate pazienti sul lavoro e attenti a non sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Luna favorevole in amore che vi dona una buona capacità di azione. Dovete recuperare il tempo perduto e ritrovare l’equilibrio sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornata sottotono in amore, attenti alle parole. Se anche sul lavoro ci sono delle cose che non tornano e se avete però un’attività in proprio potrebbe arrivare una svolta.