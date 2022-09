Oroscopo Paolo Fox sabato 10 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox sabato 10 settembre 2022. Per la gioia di molti è finalmente sabato: c’è chi potrà ancora godersi un po’ il mare, chi invece ne approfitterà per stare a casa con la famiglia, lontano dal lavoro. Ma c’è anche chi, purtroppo, dovrà stare in ufficio e dovrà rimandare il relax a domani. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? I single riusciranno a lasciarsi andare alle belle emozioni e a incontrare una persona speciale?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è un miglioramento, la Luna è nel tuo segno. A livello lavorativo entrate e uscite si compensano.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore vuoi chiarezza, basta vie di mezzo, prendi tu in mano la situazione. Soddisfazioni in arrivo a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Se ci sono delle divergenze in amore che riguardano finanze bisogna stare attenti. Sul lavoro stacca la spina.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se devi parlare di questioni scottanti in amore è meglio farlo ora. Sul lavoro evita scelte avventate.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore devi farti valere, sfrutta il momento. Sul lavoro progetterai qualcosa di interessante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Con il partner c’è poca armonia, prendi una decisione. Sul lavoro poca concentrazione, domani andrà meglio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Mattinata interessante, potrebbe nascere un amore. Alcuni contrasti sul lavoro sono rimasti aperti: risolvili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Chi si vuole bene oggi dovrebbe ricontrarsi. Grandi cambiamenti in arrivo a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore torna un po’ di nervosismo. A livello lavorativo hai una bella idea.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se devi fare un discorso al tuo partner, fallo subito. Non rifiutare i progetti che arrivano in questo periodo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: I nuovi incontri di questo periodo saranno importanti. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, può nascere una polemica con il capo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei più disponibile in amore, ma c’è qualcosa che non funziona. Sul lavoro è un momento di riflessione quello che stai vivendo, più che di azione.