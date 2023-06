Oroscopo Paolo Fox sabato 17 e domenica 18 giugno 2023: le previsioni del weekend segno per segno

[adrotate group="9"]

Oroscopo Paolo Fox weekend. Finalmente, il momento più atteso della settimana sta per arrivare. Cosa ci riserveranno le stelle? Il fine settimana è sinonimo di relax e divertimento, un momento da dedicare a se stessi e alle persone a cui si vuole bene, approfittando dell’assenza degli impegni lavorativi che, durante la settimana, scandiscono la quotidianità di ognuno di noi. Cosa farete in questo weekend? Al netto delle previsioni meteorologiche, perché non approfittare di queste giornate per fare una bella gita fuori porta o ancora, per trascorrere il fine settimana al mare aprendo così la tanto attesa stagione estiva? Qualsiasi siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserveranno le stelle e quali saranno i segni maggiormente fortunati nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023! Ma non indugiamo oltre e scopriamo tutto con le previsioni dell’amato e seguito astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: in amore, le coppie che si vogliono bene continuano a fare progetti dando forma ad un importante progetto di vita insieme rimasto per troppo tempo nel cassetto. Invece, i single sono un po’ combattuti, attenzione a non avere il piede in due scarpe. Per gli affari buone occasioni a partire dalla prossima settimana.

Toro: in amore ci vuole un po’ di prudenza. Anche se i rapporti di lunga data non sono messi in discussione, la vita di coppia nei prossimi giorni potrebbe andare incontro a qualche stress di troppo. Attenzione alle parole. Sul lavoro invece alcuni accordi sono da rivedere ma cerca di non prendere decisioni avventate.

Gemelli: se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti intorno! Interessanti incontri potrebbero fare capolino nel fine settimana, emozioni speciali in arrivo! Sul lavoro hai delle buone intuizioni e non è escluso che una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: giornate interessanti quelle del fine settimana soprattutto per quel che riguarda la sfera dei contatti. Le relazioni interpersonali ne usciranno rinforzate, regalandoti una grinta che non pensavi di avere. Ora, se il tuo cuore è solo ma hai fatto la conoscenza di una persona carina perché non ti butti?

Leone: se sei single la voglia di metterti in gioco e di riscoprire il lato più romantico ed affettuoso della vita non mancherà! Incontro fortunati nel fine settimana, sii ricettivi. L’unico neo è rappresentato da alcune preoccupazioni per i soldi o la cosa che ti renderanno un po’ nervoso.

Vergine: belle queste stelle per l’amore! Se sei single guardati intorno, sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Invece, le coppie di lunga data potranno mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme. Sul lavoro le cose da fare non mancano, in questi giorni cerca di staccare la spina e di riposare.

Bilancia: fine settimana davvero interessante per l’amore, se sei solo cosa aspetti a buttarti in nuove conoscenze? Il tuo charme sarà irresistibili. Invece, le coppie dovranno fare maggiore attenzione alle spese. Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco è tanta e le occasioni per farlo non mancheranno.

Scorpione: in amore serve qualche cautela in più, le coppie devono essere maggiormente concrete nei progetti mentre le storie nate di recente andranno incontro ad un periodo di revisione. Sul lavoro invece cerca di non alimentare inutili polemiche con capi e referenti, conta fino a dieci prima di esporti.

Sagittario: stelle positive per l’amore, se hai nel cuore una persona perché non ti butti? Approfitta del weekend per trascorrere più tempo insieme a lei. Sul lavoro le cose da fare non mancano e, se necessario, non esitare a chiedere l’aiuto di un collega fidato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: grazie al bel transito di Venere, i single potranno contare su una serie di incontri fortunati. Metti, dunque, al bando ogni remora e lasciati trasportare dalle emozioni. Sul lavoro invece la tua agenda è piena, approfitta del weekend per rilassarti un po’!

Acquario: se di recente hai chiuso una storia cerca di metterci una definita pietra sopra e vai avanti, solo così potrai liberarti dei fantasmi del passato e ripartire. Sul lavoro invece, le cose da fare sono tante e nel fine settimana la stanchezza si fa sentire.

Pesci: in amore ci vuole prudenza, i sigle del segno si sentono confusi. Il partner appare distante e questo di rende nervoso e malinconico. Cerca tuttavia di non agitarti inutilmente e se c’è qualcosa che non ti sta bene non esitare a parlarne. Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco è tanta e le occasioni per farlo non mancheranno!