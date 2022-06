Oroscopo Paolo Fox sabato 2 luglio 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di luglio, che è iniziato sicuramente nel migliore dei modi: con il weekend. Oggi è sabato, molti hanno modo di staccare la spina dalla quotidianità di sempre e dal loro, altri dovranno pazientare ancora un po’. Ma come andrà questa giornata, all’insegna del caldo? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buone notizie in amore, meglio fare chiarezza nel tuo cuore nelle prossime 48 ore. Sul lavoro, cerca di avanzare delle richieste: in autunno arriveranno finalmente dei grandi cambiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è contraria, quindi in amore meglio mantenere la calma perché rischi di perdere la pazienza. Sul lavoro, nuove opportunità in arrivo: cerca, però, di pazientare dal punto di vista economico!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se ti interessa qualcuno devi farti avanti perché le storie che nascono ora sono importanti. Ritorni di fiamma all’orizzonte. Sul lavoro, presto arriverà una bella notizia!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se sei in crisi forse è meglio non aizzare altre discussioni. Oggi e domani meglio mantenere la calma e pensare prima di parlare. Sul lavoro, c’è un blocco ora nella tua vita, ma tutto passerà!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Il cielo promette grandi cose in amore e a breve anche i single potranno lasciarsi andare. Sul lavoro, in arrivo nuove opportunità, soprattutto per chi ha un’attività!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Occhio alle relazioni con i nati sotto il segno del Sagittario perché potrebbero esserci delle incompatibilità caratteriali. Sul lavoro, tanti sforzi sì, ma anche molte soddisfazioni!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore cerca di mantenere la calma perché le discussioni con i nati sotto il segno del Sagittario sono dietro l’angolo. Sul lavoro, favoriti gli studenti o tutti quelli che devono fare i conti con delle prove!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le storie che nascono ora possono decollare soprattutto dal 18 quando si riaccenderà la passione. Sul lavoro, l’energia non ti manca: tu credi molto in quello che fai!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se non sei molto convinto di una relazione ora potresti fare i conti con una sbandata, quindi meglio riflettere. Sul lavoro, hai più fortuna dal punto di vista economico e le tue intenzioni sono più chiare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cerca di divertirti, di non pensare troppo perché a luglio non ti innamorerai facilmente. Sul lavoro, ora si ripartire, ma ci sono dei problemi da risolvere: d’altra parte stai aspettando una risposta da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se hai dei problemi meglio affrontarli domani: devi pensare positivo. Sul lavoro, ora hai voglia di dare una svolta alla tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi non hai voglia di parlare, ti sei offeso e per te un comportamento è stato sbagliato (in amore). Sul lavoro, sei un po’ agitato, forse c’è qualcosa che non va come vorresti.